Не бояться продвигать новое: Андрей Чибис на форуме АСИ представил опыт Мурманской области в развитии городской мобильности

Внимательно анализировать опыт других территорий, не стесняться учиться и не бояться продвигать новое – таков, по мнению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, рецепт реальных изменений в городской среде, в том числе в сфере транспорта. Глава региона поделился практическим опытом развития всех видов передвижения в Мурманске в рамках сессии «Новая городская мобильность. Как будет устроено движение в городах в 2020-х годах?» форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

Андрей Чибис обозначил пять основных направлений, по которым в этой сфере в Заполярье уже идёт работа: строительство новых автопарковок, онлайн-контроль работы общественного транспорта, усиленное внимание к проектированию и ремонту тротуаров, развитие системы проката велосипедов и самокатов, создание благоприятных условий для владельцев электромобилей.

Особое внимание на сессии было уделено успешному опыту создания велопроката в Мурманске.

«На меня многие старожилы поглядывали с недоумением – ну Север же, какие велосипеды? Я вам скажу: такого бума и активности велосипедного движения я редко где видел. Стало совершенно очевидно: привычные заблуждения, что на Севере это всё не работает, потому что холодно, – это всё неправда. Велопрокаты, такая городская мобильность – это и транспорт, и проведение свободного времени, и развлечение. Это, конечно, непростая задача с учётом градостроительных норм и того, как спроектированы и построены наши города. Но это вызов, с которым надо работать», – подчеркнул Андрей Чибис.

Кроме того, губернатор Заполярья, единственный из участников сессии, поднял тему пешеходной инфраструктуры.

«Тротуары, пешеходные связи в населённых пунктах не менее важны, чем дороги. Здоровый образ жизни, готовность во время пандемии больше времени проводить на улице и передвигаться пешком – тренд очевидный. Много лет дорожники тратили силы, время и жёстко относились к качеству дорожного покрытия, а тротуары никто не проверял, и их часто делали абы как. Сейчас мы внедрили строгий контроль за тротуарами», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор особо акцентировал внимание на том, что все без исключения направления деятельности важны, и подход к развитию городской мобильности должен быть комплексным. При этом, по словам Андрея Чибиса, в числе прочих трудностей приходится преодолевать инерцию общества.

«Самый важный, на мой взгляд, навык – уметь, объясняя, продвигать новое. Это самое сложное в нашей работе», – резюмировал глава Мурманской области.