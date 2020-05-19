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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.20 08:00

Не ходите рыбаки к Шпицбергену ловить

В Арктике, в водах архипелага Шпицберген, 9 мая  Норвегия задержала российский траулер «Беломорск». Корабль береговой охраны отконвоировал рыболовное судно в норвежский порт Тромсё. Одним из оснований задержания является отсутствие сообщения капитана в адрес норвежских властей о начале промысла в «так называемой рыбоохранной зоне» Шпицбергена.

Полицейское управление своим постановлением поставило российского судовладельца и капитана в известность о том, что в случае, если уплаты штрафа не будет, дело передадут в норвежский суд, и право на получение смягченного наказания будет утеряно. В свою очередь, дача добровольного согласия на уплату штрафа означает, что возбуждения уголовного дела можно избежать пишет regnum.ru.

Следует отметить, что Россия, основываясь на нормах Договора о Шпицбергене от 1920 года, не признаёт установление Норвегией в 1977 году в одностороннем порядке 200-мильной зоны охраны рыболовства вокруг Шпицбергена. Учитывая разный подход к определению правового статуса этих морских вод, странами были достигнуты договоренности, оформленные соответствующим образом, о том, что капитаны российских рыболовных судов не обязаны подавать норвежским властям какие-либо уведомления о начале промысла в водах вокруг архипелага Шпицберген за границей 12-мильной зоны. В течение более сорока лет данные договоренности соблюдались. Задержание российского траулера «Беломорск», похоже, меняет позицию норвежской стороны по данному вопросу. Остаётся ждать реакции МИД России.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ уже обвиняло Береговую охрану Норвегии в незаконном задержании российского рыболовного траулера «Борей» возле удаленной цепи островов в Арктике в начале апреля и заявила, что подала протест в Осло по поводу этого инцидента.

МИД Норвегии отметил, что причиной задержания стало нарушение норвежских правил ловли. «Российское рыболовное судно «Борей» было задержано норвежской береговой охраной 2 апреля 2020 года по подозрению в нарушении норвежских правил, касающихся рыболовных операций и ловли рыбы в рыбоохранной зоне вокруг Шпицбергена. Дело было разрешено в обычном порядке, судно было освобождено», — заявили тогда в норвежском внешнеполитическом ведомстве.

В ближайшее время планируется заседание Правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева.

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