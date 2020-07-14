Не кашляйте и не чихайте - Мурманскстат исследует состояние здоровья населения Мурманской области

Росстат начнёт выборочное статистическое наблюдение за состоянием здоровья жителей в Мурманской области 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области.

В 2020 году в стране в наблюдении примут участие 60 тысяч домохозяйств, в Мурманской области – 486 домохозяйств. Опрос населения пройдёт с использованием планшетных компьютеров, данные в вопросники будут заполняться со слов респондентов без предъявления каких-либо документов. Сведения о детях до 15 лет подадут родители или опекуны ребёнка. При себе каждый интервьюер будет иметь специальное удостоверение, действительное при наличии паспорта, сообщает региональное статистическое ведомство.

В пресс-службе уточнили, что опрос будет проводиться с 3 августа по 1 сентября 2020 года с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Данные, полученные от населения, будут носить конфиденциальный характер и послужат для формирования официальной статистической информации.

По данным Росстата, аналогичное статистическое наблюдение проводилось в России в 2019 году, по его итогам ожидаемая продолжительность здоровой жизни россиян составила 60,3 года. Для жителей Мурманской области показатель продолжительности жизни по данным исследований 2019 года составил 59,4 года. В России 12% граждан в возрасте 15 лет и старше придерживались здорового образа жизни, среди жителей Мурманской области таких 10,3%.

Результаты исследования предназначены для мониторинга достижения показателей, обозначенных в указах Президента РФ, и реализации федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», а также для использования при разработке мер демографической и социальной политики и количественного измерения их эффективности.