Не каждому поколению выпадает возможность внести изменения в главный закон страны – Алексей Веллер

Во всех регионах страны продолжается общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Проголосовать можно до 1 июля включительно. Все участки для голосования в Мурманске открыты, они работают с 8 до 20 часов.

В Мурманске в связи с ремонтными работами в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» голосование перенесено в МБОУ «Прогимназия №40» (ул. Буркова, 34). Тут для избирателей организованы три участка для голосования. На каждом участке может находиться не больше 8–12 человек в час, потоки входящих и выходящих людей разведены для соблюдения социальной дистанции. Приняты все меры безопасности.

Сегодня здесь принял участие в голосовании депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

– Я решил голосовать на родном участке в городе Мурманске. Сегодня сделал свой выбор. Увидел, что очень хорошо и безопасно организован процесс голосования. Организаторы обеспечивают всех участников защитными масками, перчатками, используют санитайзеры, – отметил Алексей Веллер. – Всенародное голосование за поправки в Конституцию - очень важное событие! Не каждому поколению выпадает возможность внести изменения в главный закон страны. Хотелось бы, чтоб максимальное количество северян проявили свою гражданскую позицию.