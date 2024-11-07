Мурманская область. Арктика (16+)07.11.24 12:30
Не клюёт: российские рыбаки к 5 ноября снизили вылов рыбы на 8,5%
Рыбаки РФ к 5 ноября выловили почти 4,3 млн тонн рыбы и других водных биоресурсов против 4,7 млн тонн годом ранее. Таким образом, вылов снизился на 8,5%.
Как сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные отраслевой системы мониторинга (ЦСМС), на Северном бассейне вылов снизился до 395 тысячи тонн - с 408,3 тысячи тонн год назад. Основу его составила треска - 201,2 тысячи тонн. Пикши добыто 52,1 тысячи тонн, мойвы - 51,7 тысячи тонн. Причём вылов мойвы превысил показатель прошлого года на 28,6 тысячи тонн.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки добыли 432,3 тысячи тонн водных биоресурсов против 485 тысяч тонн годом ранее.
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Последние комментарии
Константин Петрович
01.11.24 15:18
Сообщая о снижении актов о смерти, было бы неплохо сообщить, что и число жителей Мурманской области всё время снижается: рождаемость падает, выезжают больше людей. Меньше жителей - меньше смертност
Галина
31.10.24 16:51
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Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
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