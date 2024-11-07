Не клюёт: российские рыбаки к 5 ноября снизили вылов рыбы на 8,5%

Рыбаки РФ к 5 ноября выловили почти 4,3 млн тонн рыбы и других водных биоресурсов против 4,7 млн тонн годом ранее. Таким образом, вылов снизился на 8,5%.

Как сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные отраслевой системы мониторинга (ЦСМС), на Северном бассейне вылов снизился до 395 тысячи тонн - с 408,3 тысячи тонн год назад. Основу его составила треска - 201,2 тысячи тонн. Пикши добыто 52,1 тысячи тонн, мойвы - 51,7 тысячи тонн. Причём вылов мойвы превысил показатель прошлого года на 28,6 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки добыли 432,3 тысячи тонн водных биоресурсов против 485 тысяч тонн годом ранее.