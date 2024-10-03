Мурманская область. Арктика (16+)03.10.24 15:00
Не клюёт: российские рыбаки сократили вылов в январе‒сентябре 2024 года на 7,9%
Вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями за январь‒сентябрь 2024 года составил 3,87 млн тонн. Напомним, за три квартала прошлого года российские рыбаки добыли более 4,2 млн тонн. Соответственно, в отчётный период текущего года показатель упал на 7,9%.
Как сообщает fish.gov.ru, со ссылкой на данные отраслевой системы мониторинга (ЦСМС), за девять месяцев этого года вылов на Северном бассейне составил 367,2 тысячи тонн (-2,9%), из них 191,2 тысячи тонн - треска; 46 тысяч тонн - пикша; 51,7 тысячи тонн - мойва.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 385,3 тысячи тонн (-9,6%).
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