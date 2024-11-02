Не клюёт: вылов рыбы в стране снижается

Российские рыбаки к 28 октября выловили 4,2 млн тонн рыбы и других водных биоресурсов, что на 8,1% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Как сообщает fish.gov.ru, разрыв с показателями прошлого года увеличился. Неделю назад он составлял 7,9%.

На Северном бассейне выловлено 388,4 тысячи тонн рыбы, что на 3% меньше, чем годом ранее. На промысле трески вылов составил 198,9 тысячи тонн (на 31,5 тысячи тонн меньше), пикши - 50,1 тысячи тонн (на 16,2 тысячи тонн меньше), мойвы - 51,7 тысячи тонн (на 28,6 тысячи тонн больше).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки добыли 425,95 тысячи тонн рыбы, что на 10,2% ниже показателя 2023 года. В том числе в зонах иностранных государств вылов вырос на 8,8%, до 247 тысяч тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - снизился на 27,7%, до 178,9 тысячи тонн.