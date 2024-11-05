Не мешайте, мужики, не мешайте вывозить мусор

В Мурманской области постепенно устанавливается зимняя погода – во многих муниципалитетах наблюдаются минусовые температуры и формирование устойчивого снежного покрова. Поэтому региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – Мурманский филиал АО «Ситиматик» решил напомнить землякам о том, что своевременный вывоз мусора зависит в том числе от транспортной доступности контейнерных площадок, за которую, в свою очередь, отвечают собственники жилья и обслуживающие организации.

Регоператор обращается к автолюбителям с просьбой не парковать свои машины вблизи контейнерных площадок. Управляющие компании должны посыпать дороги, ведущие к ним, пескосоляной смесью в утренние часы, когда на асфальте образуется ледяная корка, а мусоровозы начинают движение по маршрутам. В противном случае техника не сможет подъехать к месту накопления ТКО и выгрузить отходы из баков, что создаст предпосылки к сбоям в графике вывоза, а также к перенакоплению мусора. На минувшей неделе в адрес регоператора уже поступали обращения от граждан по ряду адресов. Специалисты аналитической службы Мурманского филиала АО «Ситиматик» провели проверку по жалобам и выяснили, что в большинстве случаев вывоз мусора происходил с опозданием из-за невозможности тяжёлого спецтранспорта подъехать к контейнерным площадкам.

Также региональный оператор предупреждает о том, что из-за проведения ремонтных работ и, как следствие, отсутствия постоянного движения по Кольскому мосту, с 1 ноября возможны нарушения графиков вывоза ТКО и крупногабаритных отходов по Мурманску, в том числе Росляково, и Североморску. Задержки по вывозу могут составлять от 1 до 6 часов. Такая ситуация продлится ориентировочно около 8-10 дней. Тем не менее, вывоз отходов планируется осуществлять ежедневно.

Регоператор просит жителей Мурманской области отнестись с пониманием к возникшей ситуации.

На маршрутах транспортирования ТКО на всей территории Мурманской области задействованы более 300 водителей и экспедиторов, свыше 120 единиц специализированной техники, в том числе современные мусоровозы, отличающиеся большой вместимостью, хорошим коэффициентом сжатия и способностью работать в сложных погодных условиях.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».