Не на скорость, а в удовольствие: на старт вышли более 50 юных спортсменов

На старт вышли более 50 юных спортсменов. Дистанцию преодолели все. Участники отмечены дипломами Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск и призами для творчества от Центра гуманитарной помощи «Стезя милосердия».

Завершающий детский велостарт пройдёт 14 сентября - на ФОКОТе в п.г.т. Сафоново состоится гонка «Кубок осени» на беговелах, велосипедах и роликах. Организаторами выступят детский клуб «Беговелики» и городское Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16591-ne-na-skorost-a-v-udovolstvie/#news-gal-26