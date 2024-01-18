Не надо бояться крещенских морозов

Согласно народной примете, 19 января, когда отмечается православный праздник Крещение Господне, устанавливаются сильные морозы. Подтверждают ли народную примету данные многолетних метеорологических наблюдений в Мурманске? На этот вопрос отвечают специалисты ФГБУ «Мурманское УГМС».

Климатическая норма средней суточной температуры воздуха в Мурманске 19 января – минус 9,3°С. За период наблюдений с 1936 года в 47% случаев в этот день температура воздуха была выше климатической нормы и в 53% случаев – ниже климатической нормы.

Абсолютный максимум температуры воздуха 19 января - плюс 5,2°С отмечался в 1932 году. В XXI веке оттепели, т.е повышение температуры воздуха в течение суток до 0 °С и выше, в этот день отмечались четыре раза - в 2005, 2008, 2013 и 2017 годах.

Абсолютный минимум температуры воздуха 19 января в Мурманске - минус 31,9°С был зарегистрирован в 1948 году. Самая низкая температура воздуха в ХХI веке – минус 29,9°С отмечалась в 2016 году, в этот же день в с. Ловозеро температура воздуха опускалась до минус 38,0°С.

На «полюсе холода» Мурманской области – гидрометеорологических станциях Каневка и Ловозеро температура воздуха 19 января в 1948 и 1971 годах опускалась почти до минус сорока градусов.