Не надо бояться взрывов – идёт строительство собора

ООО «ЭКС» информирует мурманчан о том, что при строительстве объекта: «Спасо-Преображенский Николаевский Морской кафедральный собор в г. Мурманске» с 17 по 31 января с 16 до 18 часов (резервное время с 11 до 13 часов) запланировано производство взрывных работ.

Взрывы осуществляются с применением укрытий из металлических листов, предотвращающих разлет осколков скальной породы. Проводимые работы не представляют опасности для населения.