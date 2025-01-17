Мурманская область. Арктика (16+)17.01.25 10:00
Не надо бояться взрывов – идёт строительство собора
ООО «ЭКС» информирует мурманчан о том, что при строительстве объекта: «Спасо-Преображенский Николаевский Морской кафедральный собор в г. Мурманске» с 17 по 31 января с 16 до 18 часов (резервное время с 11 до 13 часов) запланировано производство взрывных работ.
Взрывы осуществляются с применением укрытий из металлических листов, предотвращающих разлет осколков скальной породы. Проводимые работы не представляют опасности для населения.
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