Не надо видеть в рекрутёре врага, или Как получить обратную связь после собеседования

Осень – горячее время для поиска работы. Люди активно откликаются на вакансии. По итогам за сентябрь россияне повысили свою активность в поисках работы обновили более 4 млн резюме, что на 1% по сравнению с летом. Соискатели ждут ответ от работодателей.

Но, что делать, если после собеседования человека не пригласили на работу? Полезно узнать про свои слабые места, чтобы избежать ошибок с другой вакансией. Карьерные эксперты hh.ru подготовили блок полезной информации, как получить фидбек после собеседования.

Для начала разберемся, почему рекрутеры не поясняют причины отказа?

Страх неадекватной реакции на критику — типичная причина, по которой рекрутеры не конкретизируют причины отказа. Если кандидат уверен, что его недооценили, то никакая конструктивная обратная связь его не устроит. В ответ рекрутер рискует получить поток гневных писем или нелестных публикаций в соцсетях, а компания — отрицательную оценку на сайте отзывов о работодателях.

Бывает, что истинную причину отказа называть нежелательно — это повлечёт проблемы для рекрутёра и компании. Например, все знают, что отказывать по возрастному признаку запрещено законом, но не секрет, что руководители всё равно часто ставят возрастной предел, когда просят найти специалиста.

Иногда причина отказа — несовпадение по ценностям с компанией, хотя формально по профессиональным навыкам кандидат подходит. Или субъективная оценка кандидата руководителем, который ищет человека себе в команду.

«Бывает и так, что отказ — в интересах самого соискателя. Дело в том, что рекрутёр, зная сложный характер непосредственного руководителя, ищет человека определенного психологического типа, а вы с таким руководителем не сработались бы. В таком случае рекрутёр предпочтет умолчать об истинных мотивах. Ещё одна причина молчания на отклик - нехватка времени у рекрутёра. Восстановить в памяти важные детали собеседования после десятка других, проанализировать ошибки кандидата и написать вдумчивый ответ — всё это не так просто, как кажется», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Как получить обратную связь?

Если причины отказа не попадают в список выше, то деловой подход и вежливость помогут выяснить всё необходимое. Но важно помнить, что рекрутёр не обязан давать подробный ответ, а тем более — советы по работе над ошибками.

1. Вежливость — залог конструктивного диалога

Действуйте корректно и без нажима: не надо видеть в рекрутёре врага, из-за которого отвергли. Его работа — выбирать тех, кто максимально подходит под те требования, которые ему дали в задаче на подбор сотрудника, лучше всего впишется в уже существующую команду и останется в ней надолго. Если соискателю действительно интересны компания и позиция, нужно звонить в компанию или попытаться выйти на контакт с эйчаром. Так человек не только получит отзыв по итогам собеседования, но и продемонстрирует высокий уровень заинтересованности.

Высокий уровень заинтересованности — само по себе тоже преимущество. Пусть в этот раз вас обошёл более сильный кандидат, но вас запомнят и вернутся к вашей кандидатуре, когда откроется похожая вакансия.

Объясните, что вам очень важно услышать причину и, что обратная связь поможет вам избежать ошибок в будущем. Обратитесь к рекрутёру как к эксперту — объясните, что хотели бы узнать объективную оценку специалиста, который каждый день собеседует десятки кандидатов.

Пример формулировки: «Жаль, что я не подошёл вам на вакансию … (название вакансии). Я сейчас продолжаю искать работу в этом направлении. И мне были бы очень полезны ваш профессиональный взгляд и ваше впечатление обо мне на собеседовании, почему я получил отказ? Может быть, мне над чем-то стоит поработать, чему-то подучиться?

Понимаю, что у вас большая загрузка. Буду очень признателен, если найдёте возможность ответить».

Но будьте готовы к тому, что рекрутёр не всегда сможет дать развернутый и честный ответ — по причинам, описанным выше.

2. Звонить или писать?

Стоит ли звонить, если в цифровую эпоху многие стали воспринимать звонки как бесцеремонность и предпочитают общение в переписке? Преимущество звонка по сравнению с письменным форматом общения в том, что по телефону труднее уйти от объяснений, отделавшись туманными формулировками. К тому же некоторые причины профессионал сознательно не станет писать в письме, но может счесть возможным проговорить устно. Однако неожиданный звонок и правда может создать лишнее напряжение в и без того непростой ситуации.

Оптимальный вариант: сначала написать на почту или в мессенджере и спросить, когда удобно позвонить, чтобы обсудить интересующий вас вопрос. Если звоните без предупреждения, обязательно уточните, удобно ли говорить прямо сейчас или лучше созвониться в другое время. Вполне нормально, если рекрутёр попросит перенести звонок: возможно, из-за большого потока собеседований он не может сразу вспомнить подробности вашей встречи и ему понадобится время, чтобы найти ваше резюме и свои пометки к нему.

Пишете вы или сразу звоните — в любом случае сначала напомните, на какую вакансию претендовали.

Если вы обратились в корректной форме и в целом произвели приятное впечатление, просто кое в чём оказались слабее другого кандидата, то шансы получить ответ с честной оценкой ваших слабых и сильных сторон довольно велики.