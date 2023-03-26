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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.23 08:00

Не нарушая своих международных обязательств: Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии

Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии, заявил вчера Президент РФ Владимир Путин.

Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии, заявил вчера Президент РФ Владимир Путин.

«Мы договорились, что, если Беларусь действительно, в этом смысле Александр Григорьевич прав, он говорит: «Ну слушайте, мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы своим союзникам делают и на их территории размещают? Учат, кстати говоря, их экипажи, их лётчиков использовать при необходимости этот вид вооружений. Мы договорились, что при необходимости мы сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств, хочу это подчеркнуть, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия», — сказал Путин.

Он добавил, что в такой мере «нет ничего необычного».

«Во-первых, Соединенные Штаты делают это в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территории своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе своё тактическое ядерное оружие. В шести государствах — это, если память не изменяет, Федеративная республика Германия, Турция, Нидерланды, Бельгия, Италия и Греция. В Греции сейчас нет, но хранилище есть», — уточнил российский лидер.

«С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

Он подчеркнул, что это не означает передачу ядерного оружия Белоруссии, аналогично с ситуацией США и их союзников.

Путин отметил, что поводом для просьбы Лукашенко о размещении в стране тактического ядерного оружия стало заявление Великобритании о поставках Украине вооружения, содержащего обедненный уран. Снаряды с обеднённым ураном «так или иначе связаны с ядерными технологиями», добавил президент.

 

Фото и видео: https://vk.com/video-213205697_456254612

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