Мурманская область. Арктика (16+)23.06.23 13:30
Не нарушайте границы опасной зоны!
Как сообщает администрация города Мурманска, Пограничное управление ФСБ России по Западному арктическому району информирует, что в районе улицы Шевченко за Восточно-объездной автодорогой расположены несколько стрельбищ силовых структур.
В будние дни в июле и августе 2023 года на этих участках будут проводиться боевые стрельбы. Жителям и гостям города рекомендуется быть бдительными, находясь в этом районе, не нарушать границы опасной зоны, следить за ограждениями и знаками, которые будут установлены организаторами стрельб в целях безопасности.
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Последние комментарии
Mixa51
19.06.23 15:38
Против изображения чаек на мурале возражений нет, но вот дым из трубы небольшого судна в верхней части рисунка (слева) - сильно смущает: мазут плохой или горит судёнышко?
Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
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