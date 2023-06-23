Не нарушайте границы опасной зоны!

Как сообщает администрация города Мурманска, Пограничное управление ФСБ России по Западному арктическому району информирует, что в районе улицы Шевченко за Восточно-объездной автодорогой расположены несколько стрельбищ силовых структур.

В будние дни в июле и августе 2023 года на этих участках будут проводиться боевые стрельбы. Жителям и гостям города рекомендуется быть бдительными, находясь в этом районе, не нарушать границы опасной зоны, следить за ограждениями и знаками, которые будут установлены организаторами стрельб в целях безопасности.