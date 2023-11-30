Не обойдётся и без «личных рекордов региона»: экономика Мурманской области остаётся стабильной согласно прогнозу социально-экономического развития региона

Вчера в рамках заседания в Мурманской областной Думе о прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов доложила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова. По её словам, ситуация в экономике региона продолжит оставаться стабильной и с установками на рост, не обойдётся и без «личных рекордов региона».

На ближайшие три года учтены инвестиционные и производственные планы компаний. Мурманская область – абсолютный лидер по количеству резидентов АЗРФ: на сегодняшний день в регионе их зарегистрировано уже 219. В совокупности резидентами ТОР «Столица Арктики» и АЗРФ уже вложено более 200 млрд рублей и создано порядка 4,5 тысячи рабочих мест.

В активной инвестиционной и строительной фазе находятся крупные проекты Комплексного развития Мурманского транспортного узла, строительства комплекса перегрузки угля «Морской торговый порт «Лавна» и железнодорожных путей, морского перегрузочного комплекса СПГ ООО «Арктическая перевалка», которые направлены на укрепление позиций региона, как опорного порта развития Северного морского пути.

Повышению качества жизни людей, развитию отраслей социальной сферы и инфраструктуры в прогнозном периоде будут способствовать мероприятия национальных проектов, а также стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. В их числе такие социальные новации, как региональный пакет поддержки молодых мам и семей с детьми, кадровая служба «Курс на Север», реализация уникальных проектов по созданию современных молодежных пространств «СОПКИ», а также пространства в образовании, например, проект «Арктическая школа».

«Базовый вариант прогноза учитывает ключевые факторы развития и предполагает умеренный рост экономики, который будет немного опережать российский тренд. Среднегодовой темп прироста ВРП – 3,3%, по России ВВП – 2,7%. Инвестиционные проекты, которые уже закончили пользоваться налоговыми льготами, показывают налоговую отдачу – на 1 рубль налоговых льгот они дополнительно дали почти 5 рублей налоговых поступлений в бюджет. Дополнительные доходы направлены на социально значимые нужды и на развитие инфраструктуры для людей», – отметила Светлана Панфилова.

Драйверами экономики в ближайшие три года станут предприятия обрабатывающей промышленности, транспортного комплекса, строительства. Восстановительный рост промышленного производства и инвестиций в 2024 году закрепится и ускорится с 2025 года. Этому будет способствовать ряд системных решений, принятых для экономики региона, а также плановая модернизация ключевых производственных комплексов. За период с 2019 года по 2026 год объём инвестиционных вложений в развитие экономики и социальной сферы региона может достигнуть почти 2 трлн рублей.

В результате реализации крупных инфраструктурных проектов и ввода перегрузочных мощностей к концу прогнозного периода объем грузопереработки морских портов и перегрузочных комплексов региона превысит уровень 2022 года в 1,7 раза, а в 2026 году перешагнет рекордную отметку в 100 млн тонн в год.

Рост экономики также будет поддерживаться и ростом потребительской активности в регионе. Мурманская область входит в топ-10 регионов по суммарному обороту розничной торговли на душу населения – 360 тысяч рублей в год и в ближайшие три года будет наращивать потенциал за счет увеличения оборота на 2% в год.

Также прогнозируется рост реальной заработной платы и снижение безработицы до рекордно низких значений.

Обеспечению потребительской активности населения и снижению безработицы будет активно помогать развитие сектора малого и среднего предпринимательства – продолжится предоставление налоговой и имущественной поддержки субъектам МСП. Помимо этого, для развития субъектов МСП также предусмотрен грант «Губернаторский старт», «Инновационный ваучер» и грант для действующих предпринимателей на приобретение франшиз.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, резидентами Арктической зоны Российской Федерации в прогнозном периоде будет реализован ряд небольших инвестиционных проектов в сфере туризма, придорожного сервиса, которые также могли воспользоваться ещё и инфраструктурной поддержкой. Результат – прочный тренд ускорения роста турпотока.

«В результате работы над удержанием и привлечением кадров для реализации крупных инфраструктурных проектов и для работы в бюджетной сфере, реализации задачи по опорным населенным пунктам в Арктической зоне России, а также другим мерам, в прогнозном периоде ожидается наметившийся уже в текущем году миграционный прирост населения и рост доли трудоспособного населения, в том числе за счёт роста ожидаемой продолжительности жизни. Структурные изменения в экономике, а также рост благосостояния людей дадут результат – за три года прирост ВРП составит 10,2%. В текущих ценах ВРП по региону превысит 2 млн рублей в год на одного жителя региона. Все реализованные новые проекты и мероприятия, а также стабильная работа всех производств сформируют прочную базу для устойчивости областного бюджета на ближайшие 3 года, а значит, позволят улучшить условия жизни людей, повысить доступность социальных услуг и создадут дополнительные возможности для самореализации граждан», – заключила Светлана Панфилова.

Фото: https://gov-murman.ru