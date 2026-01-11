Не опаздывайте на встречу с Солнцем: бесплатные автобусы доставят участников акции «Первый рассвет» на Солнечную горку

11 января в 12.36 по местному времени в Мурманске завершится полярная ночь, и над городом впервые в новом году появится солнце. В честь этого события на сопке «Солнечная горка» (юго-восточнее комплекса «Кречет», Ленинградское шоссе, 1387 км) состоится праздничное мероприятие «Первый рассвет».

По данным ФГБУ «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», продолжительность первого светового дня составит 46 минут. В программе — музыкальные выступления с песнями о солнце, выставка «Зимняя сушка» из фондов музея «Рябиновый край», тематические фотозоны и памятные сувениры — значки участникам. Для всех гостей будет организована горячая точка с бесплатным чаем.

Как сообщает администрация города Мурманска, для удобства жителей и гостей города организован бесплатный автобусный маршрут от АО «Электротранспорт города Мурманска»: Молодёжный проезд (южное направление) — комплекс «Кречет» — Молодёжный проезд (южное направление).

Расписание автобусов: отправление от остановки «Молодёжный проезд» - 11.20, 11.35, 11.50; обратное движение от комплекса «Кречет» - 13.45 и 14.00.

Пассажирам рекомендуется прибыть на посадку за 10–15 минут до отправления.

Для безопасности участников мероприятия на площадке организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов.