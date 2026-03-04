Не паниковать: 4 марта по всей стране включат сирены и громкоговорители оповещения населения

в ходе проверки будет произведён запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Информация также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».

Сегодня в субъектах России пройдёт плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Она предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

МЧС России напоминает, услышав звук сирены, необходимо: сохранять спокойствие и не паниковать; включить телевизор - любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.

В Мурманске проверка работоспособности систем будет проводиться с 10.20 до 12.05.

Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Предыдущий тестовый запуск осуществлялся в октябре прошлого года.

Фото и видео: https://vk.com/video-32123991_456249446