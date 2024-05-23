Не первостепенной важности цели: Норвегия ввела дополнительные ограничения для туристов из России

Ограничительные меры вступят в силу 29 мая. Об этом 23 мая сообщается на сайте правительства страны.

«Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы», — говорится в публикации.

Исключения будут сделаны для тех туристов, кто приехал в страну к родственникам, с целью получить образование или работу.

Как сообщает iz.ru, ранее, 16 мая, стало известно, что страны Евросоюза выдали гражданам России в 2023 году 448890 стандартных шенгенских виз, это почти в 10 раз меньше показателя 2019 года, когда их число превышало 4 млн. Более половины всех выданных виз (почти 221 тысяча) были многоразовыми, их количество также сократилось, в 16 раз по сравнению с 2019 годом.