Не пей водичку из родника на трассе Р 21!

Как сообщает администрация города Полярные Зори с подведомственной территорией, по результатам исследований, выполненных ФГБУЗ ЦГиЭ №118 ФМБА России в порядке социально-гигиенического мониторинга, качество воды подземного источника нецентрализованного водоснабжения населения (родник на трассе Р 21 между 1179 и 1180 км) не соответствует требованиям гигиенических нормативов СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю «марганец».

Несоответствие качества воды в роднике свидетельствует о непригодности воды в нём для использования в питьевых и хозяйственно-бытовых целях.