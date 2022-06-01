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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.22 08:45

«Не плачем, не дерёмся, а играем и смеёмся» - учреждения культуры Мурманской области готовятся отметить День защиты детей

В честь Дня защиты детей областные учреждения культуры подготовили серию развлекательных и познавательных мероприятий для маленьких гостей и их родителей.

1 июня в Мурманском областном краеведческом музее (ул. Академика Павлова, 1а) состоится День открытых дверей. Все гости смогут посетить интерактивную площадку «Кольский край» и выполнить интересные задания. На выставке «Притяжение Арктики» юные жители Кольского Заполярья смогут потренироваться в вязании морских узлов, познакомиться с азбукой Морзе и флажковой азбукой и даже собрать карту арктической зоны в игре «Мемо».

Мурманский областной художественный музей будет принимать гостей на всех трёх площадках учреждения. В главном здании музея (ул. Коминтерна, 13) 1 июня в 11.15 стартует творческий мастер-класс «Герои сказочной страны», на котором все желающие смогут научиться рисовать животных. Продолжить узнавать секреты мастерства юные таланты смогут на мероприятии «Фантастическое животное» в главном здании музея 4 июня с 11.15. В отделе народного искусства и ремесел (ул. Книповича, 23а) 1 июня в 14.00 начнётся мероприятие «История игрушек» с мастер-классом по изготовлению игрушки своими руками.

4 июня музей приглашает семейную аудиторию и учащихся начальных классов в отдел «Культурно-выставочный центр Русского музея» (ул. Софьи Перовской, 3, II этаж) на мероприятие «Солнечный день». Начало – в 14.00.

Неотъемлемой частью праздника станет цикл мероприятий, который подготовила Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой. Занимательные мастер-классы, игровая площадка «Лето твоих рекордов», акция «Праздник детства» – это только малая часть того, что ждёт юных читателей. А 1 июня в 10.30 на площадке перед центральным входом в библиотеку стартует развлекательно-игровая программа «Не плачем, не дерёмся, а играем и смеёмся».

Сотрудники Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в честь праздника подготовили насыщенную развлекательную программу «Самый детский день», старт которой будет дан 1 июня в 11.00.

Как сообщает региональное Министерство культуры, первый день лета не пройдет без тематического праздника в муниципалитетах Мурманской области. Музеи, библиотеки, дворцы культуры Североморска, Терского района и Печенгского округа, ЗАТО Александровск, Полярных Зорь, Мончегорска и других населённых пунктов области подготовили увлекательную игровую программу для юных жителей Кольского Заполярья.

 

 

 

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