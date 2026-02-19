Не позднее 30 апреля: северянам напоминают о необходимости отчитаться о доходах за прошлый год

УФНС России по Мурманской области напоминает, что с 1 января 2026 года проводится декларационная кампания, в ходе которой необходимо отчитаться о полученных в 2025 году доходах.

Физическим лицам необходимо представить в налоговый орган не позднее 30 апреля 2026 года налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ): через «личный кабинет» налогоплательщика; через отделения МФЦ; через «личный кабинет» на портале госуслуг; лично, через представителя или почтовым отправлением.

Отчитаться необходимо физлицам: получившим доход от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения, а также доход от реализации имущественных прав (переуступка права требования); получившим в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи; получившим вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми; агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества; получившим выигрыши, выплачиваемые операторами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, – исходя из сумм таких выигрышей, не превышающих 15000 рублей; получившим доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Задекларировать полученные в 2025 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее 15 июля 2026 года.

Заполнить налоговую декларацию можно посредством интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России.