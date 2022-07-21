Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов здравоохранения в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Константиновке Донецкой Народной Республики в городской больнице №1 (просп. О.Тихого) националистами оборудованы опорные пункты, на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия, в помещениях медицинского учреждения неонацисты под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают персонал и пациентов больницы, фактически используя их в качестве «живого щита»;

в Зализном Донецкой Народной Республики в здании поликлиники (просп. Пионеров) боевиками националистического батальона «Айдар» оборудованы казармы и огневые точки, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено;

в Торецке (ул. Терешковой) и Дружковке (ул. Донской квартал) Донецкой Народной Республики в зданиях лечебных профилакториев дислоцированы подразделения ВСУ, размещены склады вооружения и боеприпасов, а на прилегающей к медицинским объектам территориях размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО;

в Николаеве военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт в здании поликлиники (ул. Пограничная), в непосредственной близости от учреждения разместили большое количество военной техники, при этом, эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.

Кроме того, не прекращаются провокации киевского режима в отношении объектов атомной энергетики Украины, угрожающие их безопасности.

Так, 18 июля украинскими националистическими формированиями с применением двух беспилотных летательных аппаратов типа «камикадзе» нанесён удар по объектам на территории Запорожской атомной электростанции (один беспилотный летательный аппарат уничтожен на подлёте к АЭС). Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы».

Фото: https://vk.com/mil