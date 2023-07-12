В Мурманске ожидается сильная жара, а по региону – IV–V класс пожарной опасностиКак мурманские компании оценивают своё положение на рынке труда в ближайшей перспективе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.07.23 08:45

Не придётся этим летом скучать молодым северянам

Во всех муниципалитетах региона в летний сезон текущего года пройдёт более 400 мероприятий для молодых северян. Об этом в рамках оперативного совещания 10 июля сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Уже на этих выходных пройдёт главный фестиваль Кольского Заполярья «Териберка», где состоится семинар «Молодая Арктика». И это одно из 400 событий, которые пройдут во всех муниципалитетах региона в летний сезон. Также хочу отметить такие яркие, как молодежная регата «В хорошей компании» от «Норникеля», которая состоится в 20-х числах июля. В ней примут участие лучшие молодые специалисты со всей страны. В рамках всероссийского проекта «В гостях у ученого» от «Движения Первых» пройдут экскурсии в научные центры и лаборатории региона», – отметил глава региона.

Кроме того, продолжит работу патриотический лагерь «На Севере — жить», а также с 1 по 7 августа на базе «Гандвига» пройдёт региональная смена «Движения Первых».

Подробнее о мероприятиях рассказал председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко.

Одним из ярких событий сезона станет VIII Арктический фестиваль «Териберка», в рамках которого с 15 по 16 июля запланировано проведение образовательного молодежного семинара для специалистов молодежной политики Мурманской области «Молодая Арктика», где пройдёт обучающая сессия с участием представителей Мурманского арктического университета, в рамках которой им расскажут про алгоритм ведения SMM-деятельности в социальных сетях, механизмы развития молодёжного предпринимательства, профилактической работе с девиантной молодёжью.

С 20 по 21 июля пройдет молодёжная регата «В хорошей компании» от организации «Норильский Никель», в которой примут участие лучшие молодые специалисты со всей страны, а также представители Молодежного парламента Мурманской области, которые поделятся лучшими практиками в регионах. Кроме этого, в рамках молодежной регаты помимо заплывов на каяках и сапбордах, будут организованы сессии с топ-менеджерами компании.

25 июля в Мурманске состоится встреча «Клуба молодых предпринимателей», а 4 августа на площадке Мурманского Молодежного центра пройдут мастер-классы по грантовому проектированию, организатором которых выступает эксперт от Росмолодёжь.Гранты, доцент кафедры экономики и управления МАУ, руководитель молодежного центра технологического и социального предпринимательства «Коворкинг-51» Распопова Алла.

В сети молодежных пространств «СОПКИ» также будет продолжаться проведение множества образовательных и развлекательных проектов для молодых северян. Кроме того, в целях создания дополнительных площадок для организации содержательного досуга детей и молодежи, посещающих летние лагеря Мурманской области в период каникул, правительством Мурманской области разработан проект «СОПКИ.Лагерь», который начнёт свою реализацию с 15 июля во всех муниципалитетах региона.

Согласно проекту в план работы действующих детских летних лагерей по индивидуальной программе будут интегрированы мероприятия, проводимые в молодёжных пространствах.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, в муниципалитетах, в которых отсутствуют летние лагеря, их функции возьмут на себя «СОПКИ», где будут организованы ежедневные смены с расширенной образовательной и досуговой программой (посещения музеев, проведение концертных программ, экотурпоходов). Проект будет реализован совместно с Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых».

Об этих и других важных молодёжных мероприятиях этого лета, которые пройдут в Мурманской области и за её пределами, вы сможете узнать на портале «Молодая Арктика».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
-Правовая консультация (18+)Что делать при задержке зарплаты? Ответ знают эксперты «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:45«Ступени Победы». Документальный цикл (12+)17:30«Ученые люди». Научно-популярная программа, серия 7 (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)С профессиональным праздником, или Сколько может заработать бортпроводник гражданской авиации России?-PRO Валюту (16+)Цены на нефть слабо растут, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Физические лица могут регистрировать свой товарный знак
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика