Не придётся этим летом скучать молодым северянам

Во всех муниципалитетах региона в летний сезон текущего года пройдёт более 400 мероприятий для молодых северян. Об этом в рамках оперативного совещания 10 июля сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Уже на этих выходных пройдёт главный фестиваль Кольского Заполярья «Териберка», где состоится семинар «Молодая Арктика». И это одно из 400 событий, которые пройдут во всех муниципалитетах региона в летний сезон. Также хочу отметить такие яркие, как молодежная регата «В хорошей компании» от «Норникеля», которая состоится в 20-х числах июля. В ней примут участие лучшие молодые специалисты со всей страны. В рамках всероссийского проекта «В гостях у ученого» от «Движения Первых» пройдут экскурсии в научные центры и лаборатории региона», – отметил глава региона.

Кроме того, продолжит работу патриотический лагерь «На Севере — жить», а также с 1 по 7 августа на базе «Гандвига» пройдёт региональная смена «Движения Первых».

Подробнее о мероприятиях рассказал председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко.

Одним из ярких событий сезона станет VIII Арктический фестиваль «Териберка», в рамках которого с 15 по 16 июля запланировано проведение образовательного молодежного семинара для специалистов молодежной политики Мурманской области «Молодая Арктика», где пройдёт обучающая сессия с участием представителей Мурманского арктического университета, в рамках которой им расскажут про алгоритм ведения SMM-деятельности в социальных сетях, механизмы развития молодёжного предпринимательства, профилактической работе с девиантной молодёжью.

С 20 по 21 июля пройдет молодёжная регата «В хорошей компании» от организации «Норильский Никель», в которой примут участие лучшие молодые специалисты со всей страны, а также представители Молодежного парламента Мурманской области, которые поделятся лучшими практиками в регионах. Кроме этого, в рамках молодежной регаты помимо заплывов на каяках и сапбордах, будут организованы сессии с топ-менеджерами компании.

25 июля в Мурманске состоится встреча «Клуба молодых предпринимателей», а 4 августа на площадке Мурманского Молодежного центра пройдут мастер-классы по грантовому проектированию, организатором которых выступает эксперт от Росмолодёжь.Гранты, доцент кафедры экономики и управления МАУ, руководитель молодежного центра технологического и социального предпринимательства «Коворкинг-51» Распопова Алла.

В сети молодежных пространств «СОПКИ» также будет продолжаться проведение множества образовательных и развлекательных проектов для молодых северян. Кроме того, в целях создания дополнительных площадок для организации содержательного досуга детей и молодежи, посещающих летние лагеря Мурманской области в период каникул, правительством Мурманской области разработан проект «СОПКИ.Лагерь», который начнёт свою реализацию с 15 июля во всех муниципалитетах региона.

Согласно проекту в план работы действующих детских летних лагерей по индивидуальной программе будут интегрированы мероприятия, проводимые в молодёжных пространствах.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, в муниципалитетах, в которых отсутствуют летние лагеря, их функции возьмут на себя «СОПКИ», где будут организованы ежедневные смены с расширенной образовательной и досуговой программой (посещения музеев, проведение концертных программ, экотурпоходов). Проект будет реализован совместно с Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых».

Об этих и других важных молодёжных мероприятиях этого лета, которые пройдут в Мурманской области и за её пределами, вы сможете узнать на портале «Молодая Арктика».