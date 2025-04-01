Не прошло и три года: новый дом в Гаджиево разваливается на глазах

Два раза в неделю жильцов топит из-за текущей кровли и труб. В управляющей компании «Алмаз» помогают, как могут. Говорят: дом, где живут семьи военнослужащих, находится на гарантии, устранить проблемы обязан застройщик. Но делать это не хочет, ведь придётся заменить половину коммуникаций.

Как сообщает Народный фронт в Мурманской области, дом №33 по улице Гаджиева внешне выглядит как новый, но по факту уже нуждается в капитальном ремонте. 100 квартир площадью 2800 квадратов были построены по заказу Минобороны по федеральной программе, в рамках которой предоставляется жильё военнослужащим, и сданы в эксплуатацию меньше трёх лет назад. Подрядчиков было несколько, и они постоянно менялись.

Два раза в неделю жильцов топит из-за текущей кровли и труб. В управляющей компании «Алмаз» помогают, как могут. Говорят: дом, где живут семьи военнослужащих, находится на гарантии, устранить проблемы обязан застройщик. Но делать это не хочет, ведь придётся заменить половину коммуникаций.

В отчаянии жильцы обратились на «прямую линию» с Владимиром Путиным.

Народный фронт взял проблему на контроль и попросил прокуратуру вмешаться в ситуацию и помочь людям защитить свои права. В свою очередь, представитель Народного фронта, депутат Госдумы Татьяна Кусайко направила в адрес министра обороны России Андрея Белоусова просьбу взять сложившуюся ситуацию на контроль.

С 2014 года в Гаджиево было построено восемь таких домов, это 495 квартир. При строительстве одного из них обрушилась часть перекрытий, один человек погиб. Заказчик – Управление заказчика капитального строительства Минобороны.

Видео предоставлено пресс-службой Народного фронта в Мурманской области.