Не прошло и три года: в Госдуме собираются перенести дату оплаты услуг ЖКХ на 5 днейВ Мурманске на улице Ленинградской найдены рельсы 1915 года
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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.25 11:30

Не прошло и три года: в Госдуме собираются перенести дату оплаты услуг ЖКХ на 5 дней

Доработанный профильным комитетом Госдумы ко второму чтению законопроект предполагает изменение крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15 число месяца, это позволит избежать начисления штрафов за их несвоевременную оплату, сообщил РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Законопроект был внесён на рассмотрение палаты парламента правительством и принят в первом чтении в 2023 году. Далее его доработкой занимался профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Изначально предлагалось изменить порядок предоставления информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) для ресурсоснабжающих организаций, в частности, отменялась их обязанность вносить сведения, которые обязаны предоставлять другие лица, в том числе о производственных и инвестиционных программах лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг.

«Поправками ко второму чтению предлагается изменить срок оплаты услуг ЖКХ с «до 10 числа месяца» на «до 15 числа месяца». Фактически мы передвигаем сроки оплаты на пять дней. Делается это для удобства и комфорта наших граждан. Мы знаем, что многим зарплаты приходят 12 или 15 числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты. Это позволит избежать просрочек оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, начисление пени», — сказал Колунов.

Парламентарий добавил, что другой поправкой переносится срок предоставления платёжных документов с «до первого числа месяца» на «до пятого числа месяца».

«Тем самым дается дополнительное время ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям на расчёт всех начислений, чтобы избежать неточностей», — заключил он.

 

 

 

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