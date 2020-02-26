Не пугайтесь белого медведя в его Международный день

27 февраля c 14 часов в Международный день белого медведя на площади Пять Углов Мурманска (напротив делового центра «Azimut») волонтеры «Чистой Арктики» проведут традиционную акцию.

Как сообщают активисты «Чистой Арктики», в этом году белый мишка проведёт викторину для жителей и гостей города. Участникам акции предложат ответить на вопрос из викторины о белых медведях, а за правильный ответ будут поощрять комплиментом от «Чистой Арктики».

Напомним, Центр экологических инициатив «Чистая Арктика» начал свою деятельность в феврале 2018 года - года добровольца, вызвав большой положительный отклик среди жителей города и области. Экологическая тематика является очень важным элементом общей безопасности, состояние которой волнует население Мурманской области. Деятельность центра направлена на популяризацию эко-волонтёрства, экологическое просвещение граждан, агрегацию общественной активности в сфере природоохранных мероприятий.