Не сломай свою жизнь на взлёте, не верь преступникам в Сети!

В Мурманской области участились случаи, когда подросткам предлагают деньги за совершение диверсий и поджогов. Управление ФСБ России по нашему региону предупреждает: это опасная провокация.

Что нужно знать каждому: после совершения противоправных действий «заказчики» исчезают, а все последствия ложатся на исполнителя; такие действия могут быть квалифицированы как террористический акт, за который предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Никакие деньги не стоят сломанной судьбы и будущего! Не отвечайте на сообщения и звонки с предложением «лёгко заработать»!

Немедленно сообщите об этом в УФСБ России по Мурманской области по телефонам: 8(8152) 45-40-76, 8(8152) 47-43-43; по телефону доверия ФСБ России 8(495)224-2222; или по единому номеру 112 (круглосуточно).

