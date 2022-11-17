Не сосульки, так кирпичи: активисты Народного фронта добиваются ремонта опасных фасадов жилых домов в центре Мурманска

В Мурманске на проезде Рыбном и улице Володарского – прямо как в песне Владимира Высоцкого – «за камнепадом ревёт камнепад».

Проверить состояние фасада жилого дома №8 на Рыбном проезде представители президентского движения просили профильное министерство ещё в 2020 г. Просили и включить здание в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта. Однако спустя два года ситуация не изменилась. В этот раз «фронтовики» обратились уже непосредственно в прокуратуру.

«Вдоль стены, которая рушится уже долгое время, ежедневно проходит большое количество людей, в том числе маленьких детей, обучающихся в образовательном центре «Точка роста», который находится в этом же доме. К тому же, это – то самое здание, где халатность коммунальных служб в 2019 г. уже привела к трагедии: из-за падения наледи с крыши здания погибла 64-летняя женщина», - рассказал член регионального штаба Народного фронта Роман Пономарев.

Аналогичная ситуация с фасадом дома №4 по ул. Володарского – он совсем рядом. Некоторые из упавших кусков – размером с футбольный мяч. Через неделю не изменилось почти ничего. Появилась лишь сигнальная лента, да и ту спустя несколько дней убрали.

«В этом здании расположено много офисных организаций. Людям не попасть на работу другим путем. В итоге каждый раз они с опаской поднимают головы – на сыплется ли чего сверху. Надеемся, прокуратура разберётся в ситуации, и, наконец, будут приняты меры для того, чтобы прохожие чувствовали себя в безопасности», - добавил Пономарев.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта.