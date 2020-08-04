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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.20 08:30

Не совсем ясно, как осенью возбудители гриппа, ОРВИ и COVID-19 вместе уживутся

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил держать на постоянном контроле готовность системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидсезону заболеваемости гриппом и ОРВИ, обеспечить создание необходимых материальных ресурсов. В первую очередь речь идёт о развертывании необходимого коечного фонда, определении подходов к оказанию плановой стационарной и амбулаторной помощи пациентам, закупке лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

«В осенне-зимний период в связи с ухудшение погодных условий и массовым возвращением граждан из отпусков нагрузка на систему здравоохранения, безусловно, возрастёт. Наша задача – тщательно подготовиться к периоду сезонных заболеваний, закупить достаточный объем лекарств и средств индивидуальной защиты. Особенно важно выстроить бесперебойную работу бригад амбулаторной и скорой медицинской помощи», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  вчера на рабочем совещании по подготовке региональной системы здравоохранения региона к осенне-зимнему периоду профильный министр Дмитрий Панычев доложил губернатору, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Мурманской области постепенно стабилизируется. Cреднесуточное количество выздоровевших северян больше, чем заболевших. При этом важно не допустить ухудшения эпидситуации, связанной с ростом сезонных заболеваний, и заранее предусмотреть все риски.

«В настоящий момент не совсем ясно, как возбудители гриппа, ОРВИ и COVID-19 вместе уживутся. По мнению экспертов ВОЗ, в этом эпидсезоне будут циркулировать новые штаммы гриппа, с которыми население ранее не сталкивалось и от которых не прививалось. Ключевой вопрос для нас сейчас – подготовка к прививочной кампании против сезонного гриппа, в том числе в организованных коллективах и на предприятиях», – отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

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Д.О. Вернер
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Илья
28.07.20 15:55
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Комментарий к новости:В санаториях и домах отдыха отдыхающих ждут со справкой об эпидокружении
Varsin
28.07.20 08:57
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