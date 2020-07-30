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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.20 09:30

Не справились с COVID-19, пора готовиться к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера принял участие в совещании под председательством Президента Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке и готовности системы здравоохранения России к осенне-зимнему периоду. Мероприятие прошло в формате видеоконференции, в нём приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководители субъектов РФ.

В начале совещания глава государства объявил о стабилизации эпидемиологической обстановки и снижении в июне-июле случаев заболеваемости вдвое по сравнению с пиковыми значениями мая, но отметил, что в ряде регионов ситуация с заболеваемостью остается сложной.

«Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет», – подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, в Мурманской области действует режим повышенной готовности из-за COVID-19, в том числе ограничен въезд в некоторые населенные пункты, сохраняется масочный режим в помещениях и транспорте, проводится дезинфекция общественных пространств, сотрудники многих учреждений проходят обязательный допуск к работе, включая тестирование на COVID-19. До 9 августа в регионе продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет. Вместе с тем, при условии соблюдения всех противоэпидемических правил, социального дистанцирования и ограничения количества посетителей разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, учреждений индустрии красоты и спорта, библиотек и музеев, ряда непродовольственных магазинов. С 27 июля в некоторых муниципалитетах открылись летние оздоровительные лагеря для детей.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Мурманске и Североморске в июле, в настоящий момент медики фиксируют стабилизацию ситуации. Кроме того, по сообщениям регионального Минздрава, растёт количество выздоравливающих пациентов.

Участники совещания обсудили возможные меры по подготовке к осенне-зимнему периоду, среди них – сохранение высокого охвата населения тестированием на COVID-19 и вакцинацией от вируса гриппа, формирование запаса лекарственных средств и средств индивидуальной защиты, подготовка коечного фонда и медперсонала. Важно также соблюдать меры санитарной безопасности и профилактики.

Комментируя итоги обсуждения, Андрей Чибис отметил, что Мурманская область активно готовит систему здравоохранения к осенне-зимнему периоду.

«Мы понимаем, что предстоит сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Неделю назад было дано соответствующее поручение, составлен план подготовки системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Региональный Минздрав вместе с учреждениями здравоохранения приступил к его реализации. Такая же работа ведётся по подготовке к началу учебного года с 1 сентября в очном порядке образовательных учреждений – школ, средне-специальных и высших учебных заведений», – сказал губернатор Андрей Чибис.

 

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