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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.21 13:15

Не справился с течением – следователи выяснили причину гибели дайвера

Следователи завершили проверку по факту гибели дайвера, который утонул во время погружения в реку Умба. Об этом журналистам «СеверПост» сообщили в региональном Следственном комитете. «Следствие установило, что преступлений в отношении мужчины, 1987 года рождения, не совершалось, его смерть не носит криминальный характер. Во время подводной рыбалки он не справился с течением, в результате утонул», - пояснили в ведомстве.

В связи с этим следователи приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомним, 29 июля двое мужчин занимались дайвингом в районе рыбзавода на правом берегу реки Умбы. Один из мужчин, выходя из воды, увидел, что его знакомого уносит вниз по течению.

Самостоятельно оказать помощь товарищу мужчина не смог.

Тело дайвера было обнаружено в акватории реки 4 августа.

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