Не стоит нервничать из-за просадки рубля, что мы сейчас наблюдаем

Мировые цены на нефть во вторник утром растут в рамках коррекции после падения днём ранее, связанного с опасениями за спрос на фоне пандемии, свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,69% — до 66,94 доллара за баррель.

В понедельник на нефтяном рынке прошли очередные распродажи. Цены на нефть падали на 4% и более, а по итогам торгов снизились примерно на 1%. Трейдеры опасаются, что дальнейшее распространение коронавируса в мире может замедлить восстановление экономики, что, в частности, ударит и по спросу на сырьё.

При этом в среду рынки ждут недельных данных по запасам нефти в США. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 августа сократились на 1 миллион баррелей. За последние 11 недель запасы показывали рост лишь дважды, а суммарно за этот период запасы сократились примерно на 47 миллионов баррелей.

«Поскольку запасы нефти остаются сниженными, дальнейшее давление на нефть может быть ограниченным. WTI имеет сильную поддержку на уровне 65 долларов за баррель, но если этот уровень будет преодолен, то очень быстро ситуация может ухудшиться, поскольку до уровня в 60 долларов за баррель такой сильной поддержки не будет», — прокомментировали газете «Wall Street Journal» аналитики «Oanda».

«Отечественная валюта завершила период локального укрепления и в течение последних 5-6 торговых сессий незначительно ослабляется, - отмечает Алексей Коренев, аналитик ИК «Финам». - Фундаментальных поводов для заметного удешевления рубля сейчас нет, и данное движение, скорее, стоит рассматривать как техническую коррекцию. Тем более что в течение всего 2021 года наша валюта устойчиво держится в коридоре 72-77 рублей за доллар, а большую часть этого времени и вовсе находится в достаточно узком диапазоне 72-76 рублей за доллар. Через полторы недели стартует налоговый период, который неизбежно окажет поддержку российской валюте. Пока же, полагаю, не стоит нервничать из-за той просадки, что мы сейчас наблюдаем».

Курс доллара во вторник утром почти не меняется к другим мировым валютам в ожидании июльских данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.