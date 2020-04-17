Не страшен нам коронавирус: открыт приём заявок на участие в ежегодном конкурсе проектов субъектов туриндустрии региона

Комитет по туризму Мурманской области объявляет о начале проведения конкурсного отбора проектов субъектов туриндустрии региона, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма, для предоставления им государственной поддержки в форме субсидии. К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Конкурс проводится по трем специализациям.

Инфраструктурные проекты: создание и обустройство гостиничных, туристско-рекреационных комплексов, объектов придорожной и другой туристской инфраструктуры.

Сопутствующее оборудование для организации туристской деятельности, в том числе в сфере социального туризма: приобретение оборудования, иного имущества для организации деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма в Мурманской области, в том числе в сфере социального туризма (детского, молодежного, туризма для пожилых людей и инвалидов, а также туров «выходного дня»).

Событийные мероприятия туристской направленности: организация и проведение мероприятий с целью популяризации народных традиций, промыслов и локального продукта, а также организованного природно-ориентированного, гастрономического, этнокультурного, активного туризма и прочее.

Важным условием является отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца подачи заявки на участие в конкурсе.

Заявки принимаются с 17 апреля по 18 мая в комитете по туризму Мурманской области по адресу: 183038, г . Мурманск, просп. Ленина, 75, IV этаж, кабинет 88 – по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Приём документов осуществляется также дистанционным способом – скан-копии и электронные документы можно направить на адрес электронной почты tourism@gov-murman.ru.

Положение о конкурсе, форма заявки и критерии оценки представлены на сайте комитета.

Консультацию по вопросу подготовки документов для участия в конкурсе можно получить в отделе реализации государственных программ и государственной поддержки субъектов туриндустрии по телефону 8 (8152) 486-490 по будням дням - с 14.00 до 17.00 или написав на электронную почту kosheleva@gov-murman.ru.