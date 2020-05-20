Не страшна «медведям» пандемия - скоро выборы

В Мурманской области завершена регистрация кандидатов на участие в праймериз «Единой России». В настоящее время в 7 муниципалитетах Мурманской области, на территории которых пройдет предварительное голосование, завершен период выдвижения и регистрации кандидатов. В итоге - 179 кандидатов муниципальных образований региона решили участвовать в праймериз «Единой России».

«Средний конкурс — около двух человек на один мандат, - рассказала руководитель Исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова. - 18% от общего количества кандидатов моложе 35 лет. Около трети претендентов – беспартийные. 74% участников праймериз - это новые лица, а действующие депутаты составляют 26%».

Самым молодым кандидатом предварительного голосования стал 19-летний студент Института креативных индустрий и предпринимательства, член партии Алексей Руденко. Он планирует участвовать в выборах в Совет депутатов ЗАТО г. Североморска. А самым зрелым — 76-летняя пенсионерка, член партии с 2008 года Раиса Головина, которая хочет претендовать на место в Совете депутатов г. Полярные Зори.

«Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в порядок проведения предварительного голосования, - добавила Сахарова. - Во всех выборных территориях за основу проведения предварительного голосования взят принцип участия в голосовании только членов партии, список которых утверждается организационным комитетом по проведению предварительного голосования».

Татьяна Сахарова также сообщила, что на сегодняшний день определён механизм проведения единого дня предварительного голосования в каждом муниципалитете с учётом ограничений и требований, действующих на период пандемии.