Не сыпьте соль на куриные яйца – они опять подорожали!

В магазинах Мурманской области с 19 по 25 декабря 2023 года отмечено увеличение цен на сливочное масло, репчатый лук (на 2,7%), свежую белокочанную капусту (на 2,4), куриные яйца (на 1,7%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на пищевую поваренную соль (на 2,5%), чёрный байховый чай (на 1,5), яблоки (на 1,2), пшено (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, с 19 по 25 декабря текущего года в стране выросли цены: на яйца куриные – на 4,0%, колбасы вареные, масло сливочное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, консервы овощные для детского питания – на 0,5%, сосиски, сардельки – на 0,4%, говядину, баранину, сметану, муку пшеничную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, вермишель – на 0,3%, рыбу мороженую, молоко пастеризованное, творог, хлеб ржаной, макаронные изделия, консервы фруктово-ягодные для детского питания, соль поваренную, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,2%, свинину, маргарин и водку – на 0,1%.

Увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,0%, в том числе на огурцы – 8,8%, помидоры – 4,0%, свеклу столовую – 1,8%, капусту белокочанную – 1,6%, яблоки – 1,4%, картофель и лук репчатый – 0,6%, морковь и бананы – 0,4%.

Снизились цены: на мясо кур – на 0,8%, сахар-песок, пшено и крупу гречневую – на 0,2%, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, молоко стерилизованное, печенье и чай черный – на 0,1%.

Как отмечает статистическое ведомство России, за период 19 по 25 декабря 2023 года потребительские цены повысились на 0,28%. С начала декабря цены выросли на 0,73%, с начала года - на 7,42%. Среднесуточный прирост цен с начала декабря составил 0,029%.