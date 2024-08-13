Не только экспорт: в Мурманском морском торговом порту была опробована новая транспортно-логистическая схема

В Мурманском морском торговом порту обработана экспериментальная партия угля объёмом 2,5 тысячи тонн, которая поступила в порт Мурманск водным путём с месторождений Арктической зоны России. После этого груз был перегружен в полувагоны и по железной дороге отправлен для производства угольного концентрата российским потребителям. В транспортировке был задействовано 34 полувагона.

«Благодаря этой опытной партии в Мурманском морском торговом порту была опробована новая транспортно-логистическая схема. Возможности нашего предприятия позволяют одинаково успешно обрабатывать грузы, поступающие как по железной дороге, так и морским путем», - сказал начальник коммерческого отдела ММТП Михаил Чичков.

АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных. С 2024 года ММТП входят в группу Портовый альянс. Портовый альянс является собственником и управляет работой морских терминалов в Мурманске, Хабаровском крае, в Находке и Туапсе. Общая мощность портов составляет 53 млн тонн грузов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».