Не только отдыхать: каждый пятый россиянин в каникулы найдёт время для самообразования

18% россиян, имеющих работу, в каникулы планируют уделять время самообразованию. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных экономически активных граждан, которые не заняты на работе во время январских каникул.

Учиться во время каникул будут 18% россиян, имеющих работу. Судя по комментариям, чаще всего во время отдыха от служебных обязанностей собираются изучать нейросети и возможности их применения в своей сфере деятельности. За каникулы также планируют подтянуть знание иностранных языков, прокачаться в бухучете, аналитике, маркетинге, продажах, разработке ПО. Педагоги и медики хотят уделить время повышению квалификации.

Женщины делились планами провести каникулы с пользой для профессионального роста чаще мужчин. Россияне до 35 лет — чаще тех, кто старше. А вот среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей меньше всего желающих посвятить первую декаду 2025 года профессиональному развитию: «Иногда нужно и просто отдыхать!»

Время проведения опроса: 25 ноября — 6 декабря 2024 года.