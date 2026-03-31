Не только свет в дома: с начала года мурманский филиал «Росатом Энергосбыта» реализовал более 30 волонтёрских инициатив

Читайте подробнее, какие проекты и направления добровольческой деятельности сотрудников получили развитие и поддержку.

Филиал «Росатом Энергосбыт» Мурманск в первом квартале 2026 года продемонстрировал активную гражданскую позицию, реализовав более 30 волонтёрских инициатив, направленных на поддержку общества, защиту окружающей среды и развитие молодого поколения.

С начала года команда «Росатом Энергосбыта» в Мурманской области активно включилась в решение важных социальных задач. Особое внимание было уделено поддержке военнослужащих. В рамках акции «Север помогает» был организован сбор и передача гуманитарной помощи, а также оказана поддержка медицинским учреждениям. Сотрудники филиала также сдали 5 литров крови, внеся свой вклад в спасение жизней.

Не остались без внимания и наиболее уязвимые слои населения. Филиал подарил музыкальный инструмент общественной организации «Дети-Ангелы Мурмана», для детей с особенностями развития были проведены увлекательные творческие мастер-классы по рисованию и созданию аква-слаймов. Волонтёры «Росатом Энергосбыта» привели в порядок территорию социального центра в Апатитах, предоставили информационные материалы в дом для пожилых людей и помогли исполнить мечты детей из социальных центров, включая приобретение швейной машины.

Оперативно была оказана помощь жителям Ленинского района Мурманска, столкнувшимся с длительным отключением электроэнергии в ходе чрезвычайной ситуации. Сотрудники компании организовали консультирование в мобильном ЦОКе и помогали на точках горячего питания.

В рамках долгосрочного сотрудничества с волонтерскими организациями, филиал продолжает участвовать в реставрации исторического маяка Кильдинский-Северный, а также регулярно оказывает поддержку местному зооприюту «Приют», в очередной раз силами волонтеров погасив задолженность за электроэнергию.

Экологическая ответственность также является важной частью добровольческой деятельности. В первом квартале было собрано и передано на переработку 2538 кг макулатуры и картона и 68 кг батареек. Продолжается реализация уникального проекта «Атом-хаски рассказывает сказки» - выпуск книги со сказками и рисунками клиентов, направленной на формирование экологической культуры.

Филиал также поддерживает спорт в регионе. Компания оказывает материально-техническую помощь в покупке специнвентаря для Кандалакшской спортивной школы олимпийского резерва. Кроме того, «Росатом Энергосбыт» помогает молодым людям определиться с будущей профессией, проводя уроки в школах и участвуя в форумах профессий. А для тех, кто уже определился и решил стать энергетиком, сотрудники компании читают лекции. Так, в рамках программы «Курс на молодой резерв» студентов Мурманского арктического университета направления «Электроэнергетика и электротехника» обучают опытные специалисты «Росатом Энергосбыта».

«Мы убеждены, что наша работа – это не только обеспечение надежного энергоснабжения, но и активное участие в жизни региона. Волонтёрство позволяет нашим сотрудникам проявить свою заботу о людях и окружающей среде, почувствовать себя частью большого и важного дела, что, безусловно, укрепляет нашу команду и делает нас сильнее», – прокомментировал заместитель генерального директора - директор филиала «Росатом Энергосбыт» Сергей Лупанский.

Волонтёрство и благотворительность играют ключевую роль в развитии современного общества. Сегодня при поддержке Президента страны и правительства РФ в России реализуется множество благотворительных проектов, охватывающих самые разные сферы. Активная позиция российских компаний, таких как «Росатом Энергосбыт», демонстрирует, что консолидация добровольческих инициатив позволяет достигать значимых результатов и создавать позитивные изменения в жизни людей, укрепляя тем самым социальную ответственность бизнеса и формируя более гармоничное и устойчивое будущее.

АО «Росатом Энергосбыт» (входит в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом» - Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») – энергосбытовая компания, выполняющая функции гарантирующего поставщика электроэнергии в пяти регионах РФ. Центральный офис организации расположен в Москве, филиалы и обособленные подразделения «Росатом Энергосбыта» работают в Курской, Мурманской, Смоленской и Тверской областях и Республике Хакасия. АО «Росатом Энергосбыт» поставляет электроэнергию для почти 64 тысяч юридических лиц и свыше 4 млн жителей. Объём реализованной филиалами и обособленными подразделениями «Росатом Энергосбыта» электроэнергии в 2025 году составил 21,6 – млрд кВт*ч.

