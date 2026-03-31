Не только свет в дома: с начала года мурманский филиал «Росатом Энергосбыта» реализовал более 30 волонтёрских инициатив

Филиал «Росатом Энергосбыт» Мурманск в первом квартале 2026 года продемонстрировал активную гражданскую позицию, реализовав более 30 волонтёрских инициатив, направленных на поддержку общества, защиту окружающей среды и развитие молодого поколения.

С начала года команда «Росатом Энергосбыта» в Мурманской области активно включилась в решение важных социальных задач. Особое внимание было уделено поддержке военнослужащих. В рамках акции «Север помогает» был организован сбор и передача гуманитарной помощи, а также оказана поддержка медицинским учреждениям. Сотрудники филиала также сдали 5 литров крови, внеся свой вклад в спасение жизней.

Не остались без внимания и наиболее уязвимые слои населения. Филиал подарил музыкальный инструмент общественной организации «Дети-Ангелы Мурмана», для детей с особенностями развития были проведены увлекательные творческие мастер-классы по рисованию и созданию аква-слаймов. Волонтёры «Росатом Энергосбыта» привели в порядок территорию социального центра в Апатитах, предоставили информационные материалы в дом для пожилых людей и помогли исполнить мечты детей из социальных центров, включая приобретение швейной машины.

Оперативно была оказана помощь жителям Ленинского района Мурманска, столкнувшимся с длительным отключением электроэнергии в ходе чрезвычайной ситуации. Сотрудники компании организовали консультирование в мобильном ЦОКе и помогали на точках горячего питания.

В рамках долгосрочного сотрудничества с волонтерскими организациями, филиал продолжает участвовать в реставрации исторического маяка Кильдинский-Северный, а также регулярно оказывает поддержку местному зооприюту «Приют», в очередной раз силами волонтеров погасив задолженность за электроэнергию.

Экологическая ответственность также является важной частью добровольческой деятельности. В первом квартале было собрано и передано на переработку 2538 кг макулатуры и картона и 68 кг батареек. Продолжается реализация уникального проекта «Атом-хаски рассказывает сказки» - выпуск книги со сказками и рисунками клиентов, направленной на формирование экологической культуры.

Филиал также поддерживает спорт в регионе. Компания оказывает материально-техническую помощь в покупке специнвентаря для Кандалакшской спортивной школы олимпийского резерва. Кроме того, «Росатом Энергосбыт» помогает молодым людям определиться с будущей профессией, проводя уроки в школах и участвуя в форумах профессий. А для тех, кто уже определился и решил стать энергетиком, сотрудники компании читают лекции. Так, в рамках программы «Курс на молодой резерв» студентов Мурманского арктического университета направления «Электроэнергетика и электротехника» обучают опытные специалисты «Росатом Энергосбыта».

«Мы убеждены, что наша работа – это не только обеспечение надежного энергоснабжения, но и активное участие в жизни региона. Волонтёрство позволяет нашим сотрудникам проявить свою заботу о людях и окружающей среде, почувствовать себя частью большого и важного дела, что, безусловно, укрепляет нашу команду и делает нас сильнее», – прокомментировал заместитель генерального директора - директор филиала «Росатом Энергосбыт» Сергей Лупанский.

Волонтёрство и благотворительность играют ключевую роль в развитии современного общества. Сегодня при поддержке Президента страны и правительства РФ в России реализуется множество благотворительных проектов, охватывающих самые разные сферы. Активная позиция российских компаний, таких как «Росатом Энергосбыт», демонстрирует, что консолидация добровольческих инициатив позволяет достигать значимых результатов и создавать позитивные изменения в жизни людей, укрепляя тем самым социальную ответственность бизнеса и формируя более гармоничное и устойчивое будущее.

АО «Росатом Энергосбыт» (входит в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом» - Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») – энергосбытовая компания, выполняющая функции гарантирующего поставщика электроэнергии в пяти регионах РФ. Центральный офис организации расположен в Москве, филиалы и обособленные подразделения «Росатом Энергосбыта» работают в Курской, Мурманской, Смоленской и Тверской областях и Республике Хакасия. АО «Росатом Энергосбыт» поставляет электроэнергию для почти 64 тысяч юридических лиц и свыше 4 млн жителей. Объём реализованной филиалами и обособленными подразделениями «Росатом Энергосбыта» электроэнергии в 2025 году составил 21,6 – млрд кВт*ч.

Информация о деятельности компании регулярно обновляется на корпоративном сайте www.atоmsbt.ru.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой филиала «Росатом Энергосбыт» Мурманск.

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)Работодатели стали на 29% чаще доплачивать за переработки
-

-PRO Деньги (16+)В Мурманской области общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в организациях региона составляет 22 млн рублей-PRO Валюту (16+)Доллар слабо дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)Студенты Мурманского индустриального колледжа познакомились с принципами управления энергосистемой региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
