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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.26 12:00

Не только зарплата: мурманчане рассказали, что делает их счастливыми на работе

HR-tech-компания Skillaz и hh.ru провели исследование среди 1809 российских соискателей, чтобы выяснить, насколько счастливыми они чувствуют себя на текущей работе и какие факторы сильнее всего влияют на удовлетворенность профессией.

Средняя оценка уровня счастья на российском рынке труда составила 4 из 10 баллов. В анализ вошли 11 наиболее массовых отдельных профессий, а также 22 профессиональные области — от продаж, производства и IT до медицины, образования, строительства, транспорта, автомобильного бизнеса, безопасности, маркетинга и юриспруденции.

Главные выводы

  • В Мурманской области адекватность руководства (об этом в ходе опроса отметили 52% респондентов) и поддержка коллег (41%) влияют на счастье сотрудников сильнее, чем гибкий график или работа из дома (29%).
  • Для 57% мурманчан ключевым фактором ощущения счастья в своей профессии остается высокий уровень дохода.

Динамика удовлетворенности на рабочем месте

Данные исследования показывают ощутимый разрыв в показателях удовлетворенности своей специальностью как между профессиональными областями, так и внутри отдельных профессий:

  • Сфера HR и управления персоналом

В профобласти «Управление персоналом, тренинги» зафиксирована наименьшая доля низких оценок (1–3 балла) на рынке — 33%, при этом 28% респондентов оценивают свой уровень счастья на 8–10 баллов. Среди конкретных специалистов высокий уровень счастья от профессии (8–10 баллов) отмечают 30% менеджеров по персоналу, тогда как низкие оценки (1–3 балла) выставили 36% опрошенных.

  • Общественное питание и сервис

Профессия «Повар, пекарь, кондитер» демонстрирует высокий процент счастливых сотрудников — 29%, однако при этом 55% поваров выставили своей работе низкие оценки (1–3 балла). По профобласти «Туризм, гостиницы, рестораны» 50% опрошенных оценили свой уровень счастья на 1–3 балла, и лишь 16% — на 8–10 баллов.

  • Продажи, коммерция и административный персонал

Самые низкие показатели счастья зафиксированы в сфере «Продажи, обслуживание клиентов», где 56% респондентов дали оценки 1–3 балла, и только 7% — 8–10 баллов. Среди отдельных профессий наибольшая доля низких оценок (1–3 балла) наблюдается у администраторов (59%), продавцов-консультантов и кассиров (56%), а также менеджеров по продажам (54%). Доля счастливых сотрудников (8–10 баллов) среди администраторов составляет 6%, среди продавцов — 9%, а среди менеджеров по продажам — 8%.

●       Автомобильный бизнес и безопасность

По профессиональным областям высокие показатели удовлетворенности также продемонстрировали сотрудники автомобильного бизнеса и сферы безопасности. В автомобильной отрасли 26% респондентов оценили свой уровень счастья в профессии на 8–10 баллов, при этом 51% поставили низкие оценки (1–3 балла). В сфере безопасности доля максимально высоких оценок составила 28% — столько же, сколько в HR, однако половина опрошенных (50%) также оценили свой уровень счастья на 1–3 балла.

Ключевые факторы благополучия сотрудников

Результаты опроса в Мурманской области показывают, что удовлетворенность респондентов своей профессией формируется под воздействием финансовых, управленческих и средовых факторов:

  • Уровень дохода: высокая заработная плата остается определяющим критерием профессионального благополучия — ее указали 57% участников исследования.
  • Качество менеджмента: вторым по значимости фактором является компетентность и адекватность руководства (52%).
  • Рабочая атмосфера: поддержка со стороны коллег важна для 41% респондентов, что превышает значимость гибкого графика и дистанционного формата работы (29%). Видимые результаты работы (10%) и эргономика офиса (8%) занимают нижние строчки в рейтинге приоритетов.

Области развития: базовые потребности и условия труда

Респонденты из Мурманской области рассказали, чего именно, по их мнению, не хватает их профессии, чтобы она могла претендовать на звание «самой счастливой». В первую очередь участники опроса отмечали базовые потребности — достойный доход и отношение со стороны руководства:

  • Достойный уровень оплаты труда — 73%
  • Человечное отношение со стороны руководства — 46%
  • Возможности работать удаленно или по гибкому графику — 25%
  • Признание и уважение к труду — 25%
  • Здоровый баланс между работой и жизнью — 21%
  • Карьерный лифт и прозрачный рост — 19%
  • Стабильность и уверенность в завтрашнем дне — 17%

«Счастье на работе складывается не из одного фактора, - отмечает Ксения Степанова, HRD Skillaz. - Зарплата остаётся базовым условием, но самые высокие оценки чаще появляются там, где сотрудник видит результат своего труда, чувствует уважение со стороны руководителя и понимает, зачем он делает свою работу. Для работодателей это важный сигнал: конкурентное предложение сегодня — это не только уровень дохода, но и качество ежедневного опыта сотрудника, понятные процессы и нормальные отношения внутри команды».

Данные исследования для СМИ

 

Оцените ваш уровень счастья на текущей работе по шкале от 1 до 10 (где 1 — «абсолютно несчастен, хочу уволиться завтра», а 10 — «работа мечты, полностью счастлив»)

По профобласти

1-3

4-7

8-10

Продажи, обслуживание клиентов

56%

37%

7%

Производство, сервисное обслуживание

43%

45%

12%

Рабочий персонал

46%

41%

14%

Административный персонал

50%

43%

7%

Финансы, бухгалтерия

54%

34%

12%

Информационные технологии

50%

38%

13%

Строительство, недвижимость

43%

44%

14%

Транспорт, логистика, перевозки

48%

40%

12%

Медицина, фармацевтика

43%

40%

18%

Розничная торговля

46%

39%

16%

Наука, образование

40%

51%

9%

Юристы

39%

54%

7%

Управление персоналом, тренинги

33%

39%

28%

Автомобильный бизнес

51%

23%

26%

Высший и средний менеджмент

40%

53%

6%

Безопасность

50%

22%

28%

Искусство, развлечения, массмедиа

45%

41%

14%

Маркетинг, реклама, PR

50%

39%

11%

Добыча сырья

41%

53%

6%

Домашний, обслуживающий персонал

38%

56%

6%

Закупки

50%

41%

9%

Туризм, гостиницы, рестораны

50%

34%

16%

Другое

56%

36%

8%

 

 

Оцените ваш уровень счастья на текущей работе по шкале от 1 до 10 (где 1 — «абсолютно несчастен, хочу уволиться завтра», а 10 — «работа мечты, полностью счастлив»)

По профессии

1-3

4-7

8-10

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

54%

38%

8%

Продавец-консультант, продавец-кассир

56%

35%

9%

Администратор

59%

36%

6%

Бухгалтер

54%

34%

13%

Менеджер по персоналу

36%

34%

30%

Водитель

53%

30%

16%

Кладовщик

53%

35%

12%

Юрист

37%

53%

11%

Медицинская сестра, медицинский брат

52%

39%

9%

Учитель, преподаватель, педагог

36%

52%

12%

Повар, пекарь, кондитер

55%

16%

29%

Другое

46%

43%

10%

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