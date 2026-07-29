Не только зарплата: мурманчане рассказали, что делает их счастливыми на работе
HR-tech-компания Skillaz и hh.ru провели исследование среди 1809 российских соискателей, чтобы выяснить, насколько счастливыми они чувствуют себя на текущей работе и какие факторы сильнее всего влияют на удовлетворенность профессией.
Средняя оценка уровня счастья на российском рынке труда составила 4 из 10 баллов. В анализ вошли 11 наиболее массовых отдельных профессий, а также 22 профессиональные области — от продаж, производства и IT до медицины, образования, строительства, транспорта, автомобильного бизнеса, безопасности, маркетинга и юриспруденции.
Главные выводы
- В Мурманской области адекватность руководства (об этом в ходе опроса отметили 52% респондентов) и поддержка коллег (41%) влияют на счастье сотрудников сильнее, чем гибкий график или работа из дома (29%).
- Для 57% мурманчан ключевым фактором ощущения счастья в своей профессии остается высокий уровень дохода.
Динамика удовлетворенности на рабочем месте
Данные исследования показывают ощутимый разрыв в показателях удовлетворенности своей специальностью как между профессиональными областями, так и внутри отдельных профессий:
- Сфера HR и управления персоналом
В профобласти «Управление персоналом, тренинги» зафиксирована наименьшая доля низких оценок (1–3 балла) на рынке — 33%, при этом 28% респондентов оценивают свой уровень счастья на 8–10 баллов. Среди конкретных специалистов высокий уровень счастья от профессии (8–10 баллов) отмечают 30% менеджеров по персоналу, тогда как низкие оценки (1–3 балла) выставили 36% опрошенных.
- Общественное питание и сервис
Профессия «Повар, пекарь, кондитер» демонстрирует высокий процент счастливых сотрудников — 29%, однако при этом 55% поваров выставили своей работе низкие оценки (1–3 балла). По профобласти «Туризм, гостиницы, рестораны» 50% опрошенных оценили свой уровень счастья на 1–3 балла, и лишь 16% — на 8–10 баллов.
- Продажи, коммерция и административный персонал
Самые низкие показатели счастья зафиксированы в сфере «Продажи, обслуживание клиентов», где 56% респондентов дали оценки 1–3 балла, и только 7% — 8–10 баллов. Среди отдельных профессий наибольшая доля низких оценок (1–3 балла) наблюдается у администраторов (59%), продавцов-консультантов и кассиров (56%), а также менеджеров по продажам (54%). Доля счастливых сотрудников (8–10 баллов) среди администраторов составляет 6%, среди продавцов — 9%, а среди менеджеров по продажам — 8%.
● Автомобильный бизнес и безопасность
По профессиональным областям высокие показатели удовлетворенности также продемонстрировали сотрудники автомобильного бизнеса и сферы безопасности. В автомобильной отрасли 26% респондентов оценили свой уровень счастья в профессии на 8–10 баллов, при этом 51% поставили низкие оценки (1–3 балла). В сфере безопасности доля максимально высоких оценок составила 28% — столько же, сколько в HR, однако половина опрошенных (50%) также оценили свой уровень счастья на 1–3 балла.
Ключевые факторы благополучия сотрудников
Результаты опроса в Мурманской области показывают, что удовлетворенность респондентов своей профессией формируется под воздействием финансовых, управленческих и средовых факторов:
- Уровень дохода: высокая заработная плата остается определяющим критерием профессионального благополучия — ее указали 57% участников исследования.
- Качество менеджмента: вторым по значимости фактором является компетентность и адекватность руководства (52%).
- Рабочая атмосфера: поддержка со стороны коллег важна для 41% респондентов, что превышает значимость гибкого графика и дистанционного формата работы (29%). Видимые результаты работы (10%) и эргономика офиса (8%) занимают нижние строчки в рейтинге приоритетов.
Области развития: базовые потребности и условия труда
Респонденты из Мурманской области рассказали, чего именно, по их мнению, не хватает их профессии, чтобы она могла претендовать на звание «самой счастливой». В первую очередь участники опроса отмечали базовые потребности — достойный доход и отношение со стороны руководства:
- Достойный уровень оплаты труда — 73%
- Человечное отношение со стороны руководства — 46%
- Возможности работать удаленно или по гибкому графику — 25%
- Признание и уважение к труду — 25%
- Здоровый баланс между работой и жизнью — 21%
- Карьерный лифт и прозрачный рост — 19%
- Стабильность и уверенность в завтрашнем дне — 17%
«Счастье на работе складывается не из одного фактора, - отмечает Ксения Степанова, HRD Skillaz. - Зарплата остаётся базовым условием, но самые высокие оценки чаще появляются там, где сотрудник видит результат своего труда, чувствует уважение со стороны руководителя и понимает, зачем он делает свою работу. Для работодателей это важный сигнал: конкурентное предложение сегодня — это не только уровень дохода, но и качество ежедневного опыта сотрудника, понятные процессы и нормальные отношения внутри команды».
Данные исследования для СМИ
|
|
Оцените ваш уровень счастья на текущей работе по шкале от 1 до 10 (где 1 — «абсолютно несчастен, хочу уволиться завтра», а 10 — «работа мечты, полностью счастлив»)
|
По профобласти
|
1-3
|
4-7
|
8-10
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
56%
|
37%
|
7%
|
Производство, сервисное обслуживание
|
43%
|
45%
|
12%
|
Рабочий персонал
|
46%
|
41%
|
14%
|
Административный персонал
|
50%
|
43%
|
7%
|
Финансы, бухгалтерия
|
54%
|
34%
|
12%
|
Информационные технологии
|
50%
|
38%
|
13%
|
Строительство, недвижимость
|
43%
|
44%
|
14%
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
48%
|
40%
|
12%
|
Медицина, фармацевтика
|
43%
|
40%
|
18%
|
Розничная торговля
|
46%
|
39%
|
16%
|
Наука, образование
|
40%
|
51%
|
9%
|
Юристы
|
39%
|
54%
|
7%
|
Управление персоналом, тренинги
|
33%
|
39%
|
28%
|
Автомобильный бизнес
|
51%
|
23%
|
26%
|
Высший и средний менеджмент
|
40%
|
53%
|
6%
|
Безопасность
|
50%
|
22%
|
28%
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
45%
|
41%
|
14%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
50%
|
39%
|
11%
|
Добыча сырья
|
41%
|
53%
|
6%
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
38%
|
56%
|
6%
|
Закупки
|
50%
|
41%
|
9%
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
50%
|
34%
|
16%
|
Другое
|
56%
|
36%
|
8%
|
|
Оцените ваш уровень счастья на текущей работе по шкале от 1 до 10 (где 1 — «абсолютно несчастен, хочу уволиться завтра», а 10 — «работа мечты, полностью счастлив»)
|
По профессии
|
1-3
|
4-7
|
8-10
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
54%
|
38%
|
8%
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
56%
|
35%
|
9%
|
Администратор
|
59%
|
36%
|
6%
|
Бухгалтер
|
54%
|
34%
|
13%
|
Менеджер по персоналу
|
36%
|
34%
|
30%
|
Водитель
|
53%
|
30%
|
16%
|
Кладовщик
|
53%
|
35%
|
12%
|
Юрист
|
37%
|
53%
|
11%
|
Медицинская сестра, медицинский брат
|
52%
|
39%
|
9%
|
Учитель, преподаватель, педагог
|
36%
|
52%
|
12%
|
Повар, пекарь, кондитер
|
55%
|
16%
|
29%
|
Другое
|
46%
|
43%
|
10%