Не торопится тепло в Мурманскую область

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, в малогрдиентном барическом поле и в холодной воздушной массе. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег.

Сегодня, 4 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7º, при прояснении до -12º, днём +1+6°. Местами гололедица.