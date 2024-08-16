«Не трогай»: литобъединение областной «Научки» «Пристань посторонних» представит второй номер альманаха

Поэзия прекрасна - своей музыкальностью, эмоциональностью и силой она всегда поражала читателей и слушателей, заставляла увидеть привычные вещи по-новому. Не потеряло своей значимости поэтическое творчество и в наши дни. В Кольском Заполярье живут замечательные молодые литераторы, создающие тексты, достойные внимания.

Как пишет Министерство культуры Мурманской области, авторами поэтического альманаха «Не трогай» стали мурманские поэты: Дария Беляева, Павел Быченков, Надежда Ишкулова, Jo Har Key, Максим Сафин, Анастасия Сорокина, Павел Сурнов, Григорий Шокин и другие. В рамках презентации литераторы выступят с собственными произведениями, ответят на вопросы зрителей.

Встреча состоится 17 августа в 17.00 в Мурманской областной научной библиотеке (подиум-холл, 4-й этаж). Вход свободный.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280230%2Falbum-139605315_00%2Frev