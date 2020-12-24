«Не убудет от нас» - как сделать 31 декабря выходным, уже придумали в 3 из 10 компаний

Президент России вчера провёл совместное заседание Государственного совета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, на котором он заявил, что «31-го, действительно, уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это (предложение сделать 31 декабря выходным) поддержать. <...> Отдыхать не работать, у нас праздников много в Новый год, одним больше - одним меньше, там же, наверное, не убудет от нас».

А в это время, в регионах, где 31 декабря — рабочий день, только 28% компаний заставят всех сотрудников работать, 39% работодателей нашли способ сделать этот день выходным или, в крайнем случае, коротким. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие представители 1000 компаний, работающих в режиме 40-часовой рабочей недели, из регионов страны, где 31 декабря 2020 года является рабочим днем.

Решение сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днём Госдума оставила за главами регионов. Только в 28% компаний в строгом соответствии с ТК РФ рабочий день для всех будет сокращён на час. В 14% предприятий и организаций на работу выйдут только дежурные сотрудники.

29% работодателей из областей, где главы регионов не стали менять статус последнего дня года, приняли решение объявить 31 декабря нерабочим днём для всех сотрудников компании: в 13% предприятий и организаций персонал уже отработал за 31-е одну из суббот декабря или выйдет на работу 26-го, ещё в 16% компаний руководство просто объявило выходной без отработки. В каждой десятой компании день будет коротким, судя по комментариям респондентов, чаще всего до 14.00 или 15.00.