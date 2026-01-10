Не уходит мороз из Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 10-12 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, изморозь, в отдельных районах туман, преобладающая температура воздуха -15-20°, при пояснениях -25-32°.

Сегодня, 10 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер западный, юго-западный слабый, в отдельных районах умеренный. Температура воздуха -15-20°, при прояснениях -25-30° в течение суток. Гололедица.

11 января - ветер северо-западный слабый. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -15-20°, на западе и в центральных районах -25-30° в течение суток, днём на востоке -10-15°. Гололедица.

12 января - ветер западный слабый. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -13-18°, на западе -23-28°, при прояснениях до -32° в течение суток. Гололедица.