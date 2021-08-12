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Мурманская область. Арктика (16+)12.08.21 15:30

Не утихает горечь утраты

Как и все предыдущие годы ровно в 11 часов 28 минут 26 секунд на североморском кладбище в посёлке Росляково у могилы капитан-лейтенанта Бориса Гелетина, командира стартовой группы БЧ-2 АПРК «Курск», началась траурная церемония в память о погибших 118 подводниках. В церемонии приняли участие заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, руководитель общественной организации «Боевое братство» Вячеслав Годуногв, моряки-североморцы, Татьяна, вдова Бориса Гелетина. 

В такие минуты нужно вспоминать слова «Реквиема» Роберта Рождественского: «Вспомним всех поимённо, горем вспомним своим... Это нужно - не мёртвым! Это надо - живым!».

Эти слова точно отражали суть мероприятия. Оно нужно нам, живым, чтобы мы помнили моряков-подводников, погибших при выполнении воинского долга на атомном подводном ракетном крейсере «Курск».

Контр-адмирал Игорь Курочкин отметил, что для военнослужащих Северного флота подвиг моряков экипажа АПРК «Курск» - пример стойкости и мужества. Их подвиг в сердцах не только моряков-североморцев, а всех граждан России.

Игорь Курочких вспомнил слова Президента России Владимира Путина, которые можно отнести не только к Герою России майору Роману Филиппову, но и ко всему экипажу АПРК «Курск», что новое оружие у наших противников когда-нибудь появится, но главное не в этом. Таких людей, таких офицеров у них не будет никогда.

В современной истории нашего Отечества есть немало скорбных дат, память о которых сохранится в веках. Одна из них – 12 августа 2000 года, когда в результате взрыва торпеды на АПРК «Курск» погибло 118 моряков-подводников.  

Евгений Алексеев, общаясь с журналистами, напомнил им слова Героя Советского Союза, подводника Магмеда Гаджиева: «Нигде нет такого равенства, какое существует на подводной лодке, где все или побеждают, или погибают».

21 год прошёл после гибели экипажа АПРК «Курск». Но не утихает горечь утраты. Подводников не зря называют цветом нации, гордостью Военно-морского флота. Сложно назвать другую профессию, настолько связанную с риском для жизни, с огромной ответственностью за судьбы страны. 

12 августа на АПРК «Курск» погиб командир стартовой группы БЧ-2 капитан-лейтенант Борис Гелетин, наш земляк, учившийся в средней школе №9. На Кольской земле это единственное захоронение члена экипажа АПРК «Курск». В составе экипажа был ещё один североморец – мичман Сергей Чернышов, выпускник средней школы №12.

21 год тому назад все мы переживали, надеялись, что экипаж АПРК «Курск» удастся спасти. К сожалению, все члены экипажа погибли.

Большого уважения заслуживают моряки надводного флота. Месяцами они находятся на острие противостояния с военной машиной блока НАТО. Они постоянно находятся на войне, готовые в любую минуту выполнить боевую задачу. Именно благодаря подводному ракетоносному флоту, важнейшей составляющей ядерной триады сдерживания, Россия может чувствовать себя в безопасности.

Заупокойную Литию по Борису и всем христианам, погибшим в атомной подводной лодке «Курск», прочитал священнослужитель Павел, настоятель Храма Казанской Иконы Божьей Матери. Завершив Литию, он напомнил присутствующим, в каком тяжёлом положении находились в тот период и Россия, и её флот. «От развала Россию уберегла гибель экипажа «Курска». Когда происходят такие трагедии, наш народ сплачивается, становится единым целым. С этой трагедии началось возрождение России», - сказал отец Павел.

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