Не в приоритете: сокращается поддержка МСП в виде прямых финансовых мер

В январе-марте 2026 года господдержку в РФ получили почти 92,9 тысячи бизнесов. По сравнению с прошлым годом их число снизилось на 6%. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на исследования консалтингово-юридического агентства по сопровождению технологических проектов «Rodionoff Group».

Больше всего изменилась ситуация с прямой финансовой поддержкой, которая предоставляется без гарантий (гранты и субсидии, лизинг, инвестиции в капитал, имущественная и инновационная поддержка). Её объём за год рухнул почти вдвое - с 9,6 млрд до 5,5 млрд рублей.

Как сказано в исследовании, резкое падение произошло по предоставлению грантов - на 53%, до 3,1 млрд рублей. Если такие темпы снижения сохранятся, то этот вид помощи как массовый инструмент поддержки МСП перестанет существовать в нынешнем виде уже через 18 месяцев, говорится в материалах.

Выдача займов за год также просела (на 19%). А инвестиций в капитал за этот срок не было вовсе, хотя в 2025 году получателей насчитывалось 43.

В 2025-2030 гг. на федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» власти направят 329,5 млрд рублей из госказны. Это на 21% меньше, чем объём средств из федерального бюджета, заложенный в паспорт нацпроекта на 2019-2024 гг. (416,2 млрд).

В условиях экономической нестабильности государство вынуждено перераспределять ресурсы, поддержка МСП в виде прямых финансовых мер поддержки, зачастую не в приоритете, объяснил GR-директор Группы компании «Михайлов и партнёры» Алексей Хижняк. Чтобы повысить эффективность расходования средств, власти усложняют условия получения этого вида помощи, что отсекает часть предпринимателей.

Объём выдачи падает из-за того, что государство пересматривает и оптимизирует бюджетные расходы на фоне дефицита бюджета, добавила управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Однако для МСП гранты важны, они позволяют запустить бизнес без долговой нагрузки, дают возможность протестировать новые идеи, внедрить инновации, повысить устойчивость компаний на старте, а также стимулируют создание рабочих мест, сказал Хижняк. Для многих предпринимателей этот вид помощи - единственный шанс начать дело или вывести его на новый уровень, считает эксперт.

Если темпы сокращения финансирования сохранятся, гранты действительно могут перестать быть массовым инструментом, допустил Хижняк. Уже сейчас многие регионы фиксируют дефицит средств на эти цели.

