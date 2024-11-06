Не в весах дело! Мурманский филиал АО «Ситиматик» разъясняет ситуацию с вывозом мусора

Распространенная в социальных сетях информация о том, что ремонт весов «Экотехнопарка» Мурманской области существенно замедляет процесс разгрузки мусоровозов и в целом нарушает работу всей системы обращения с отходами в регионе, не соответствует действительности.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», «по проекту так называемая въездная группа «Экотехнопарка» Мурманской области оборудована специальными весами, которые в автоматическом режиме фиксируют вес машины до и после разгрузки. Разница между этими показателями и есть вес ТКО, который учитывается в отчётности. Весы были запущены в промышленную эксплуатацию 1 января 2019 года. А сейчас, в 2024 году, настало время планового ремонта. Такие работы необходимо проводить, иначе внезапный одновременный выход из строя обоих весов (въезд и выезд) приведёт к серьёзным проблемам в организации работы всего мусоросортировочного комплекса. В соответствии с планом работ, в конце сентября одни весы были остановлены и на въездной группе было организовано реверсивное движение. То есть одни и те же весы фиксируют вес мусоровоза до и после погрузки. При этом время ожидания, то есть то время, которое необходимо для взвешивания и фиксации результата, не превышает 2-3 минут. Это ровно столько же, столько и при обычной работе весов. За все время ремонта не было зафиксировано ни одного случая задержки движения мусоровозов из-за задержек на въездной группе.

К концу недели планируем завершить ремонт одних весов и начать ремонт вторых.

В последнее время также фиксируется увеличение объёмов ТКО, которые приходится транспортировать к месту обработки и затем обрабатывать в «Экотехнопарке». Проектная мощность мусоросортировочного комплекса Мурманской области – 180 тысяч тонн в год. То есть примерно 490 тонн в день. Но только в минувший четверг на сортировку поступило более 550 тонн мусора. То есть, в пересчёте на мусоровозы, это дополнительно 10-12 машин. Такие «всплески», естественно, вызывают временное переполнение зоны выгрузки мусора.

Что касается оснащения специальной техникой, то непосредственно АО «Ситиматик» не занимается сбором и транспортировкой твёрдых коммунальных отходов в Мурманской области, да и не имеет право это делать в соответствии с действующим законодательством. Региональный оператор, функции которого компания исполняет на территории Мурманской области, только организует этот процесс и оплачивает работу всех участников из средств, собранных с юридических и физических лиц за оказанную услугу по обращению с ТКО. По результатам открытого конкурса право собирать и транспортировать ТКО к месту дальнейшей обработки, согласно территориальной схеме, имеют сразу несколько мусоровывозящих компаний. При определении победителей конкурса учитывалась не только цена вопроса, но и опыт работы, и наличие необходимой специальной техники. Конечно, эта техника, как и любая другая, со временем выходит из строя, требует ремонта. Зачастую приобретение запасных частей для импортной техники занимает много времени по вполне объективным и независящим от регионального оператора причинам. Но, по информации мусоровывозящих компаний, все мусоровозы, которые выходят на маршруты, соответствуют всем требованиям безопасности. Кроме того, в настоящее время руководством мусоровывозящей компании, которая обслуживает непосредственно Мурманск, принято решение о приобретении дополнительно трех мусоровозов и одного ломовоза – машины, которая способна грузить крупногабаритный мусор.

Гораздо большая проблема – это нехватка кадров, водителей высокой квалификации, способных лавировать на больших и тяжелых грузовиках в узкостях городской застройки или везти огромный мультилифт, например, из Кандалакши в Междуречье и обратно (это около 500 км), невзирая на погодные и дорожные условия. В Мурманской области таких специалистов очень немного, приходится привлекать водителей из других регионов работать вахтовым методом».

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».