«…Не ведают, что творят», или Кладбищенские истории Заполярья

По словам жителей Кандалакшского района, безродных усопших сбрасывали в ямы, значительно меньше тех, что установлены ГОСТом. Кресты использовали старые, со следами таблички от прежнего усопшего. Сами тела в целях экономии перевозили в одном и том же гробу. В то время как за каждого захороненного умершего из федерального бюджета возмещалось более 11 тысяч рублей.

Кандалакшский суд рассматривает уголовное дело о массовом захоронении безродных умерших. Об этой вопиющей ситуации Народный фронт рассказал (https://t.me/nf_murmansk/1331) в октябре прошлого года. Тогда же общественники обратились в прокуратуру и следственный комитет с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию.

По словам жителей Кандалакшского района, безродных усопших сбрасывали в ямы, значительно меньше тех, что установлены ГОСТом. Кресты использовали старые, со следами таблички от прежнего усопшего. Сами тела в целях экономии перевозили в одном и том же гробу. В то время как за каждого захороненного умершего из федерального бюджета возмещалось более 11 тысяч рублей.

В настоящее время, как сообщает региональное отделение общественной организации «Народный фронт», дело рассматривается по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание за мошенничество, совершённое с использованием служебного положения или в крупном размере, по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

А в это время на муниципальном кладбище города Мончегорска обнаружено несанкционированное захоронение домашнего животного (собаки). Как сообщает администрация города металлургов, трупы домашних животных относятся к биологическим отходам, которые подлежат кремации.

В соответствии с пунктом 27 Ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждённых Приказом Минсельхоза России от 11.11.2024 №677, администрация города Мончегорска просит владельца незаконно захороненного домашнего животного по кличке Палкан на муниципальном кладбище города Мончегорска в срок до 6.10.2025 обратиться в муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска» по адресу: ул. Нюдовская, д. 14 для согласования даты по эксгумации биологических отходов, в том числе кремации и демонтажу ограды.

В случае если владелец незаконно захороненного домашнего животного не обратится в муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска» в установленный срок, то уполномоченным органом будет произведена эксгумация биологических отходов, демонтаж ограды и кремация биологических отходов самостоятельно.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/531650/