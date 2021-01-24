В декабре прошлого года в Ловозере в рамках нацпроекта «Культура» появилась модельная библиотека. В результате преобразований сельская библиотека стала комфортным пространством для жителей и гостей Ловозера. Посетителям доступно современное компьютерное оборудование, подключенное к ресурсам Национальной электронной библиотеки.

Проект создания модельной библиотеки предполагает не только внешние изменения и закупку оборудования – обновленные учреждения становятся местом, куда жителям непременно хочется возвращаться. Так, став пространством для творческих встреч и делового общения, модельная библиотека в Ловозере подарила селу современный, яркий, уютный центр семейного чтения. Наличие мультимедийного оборудования позволяет использовать в работе новые формы взаимодействия с посетителями – интерактивные викторины, молодежные развлекательные мероприятия, виртуальные экскурсии. Кроме того, в библиотеке работает школа компьютерной грамотности.

По итогам первого месяца работы сотрудники библиотеки уверенно отмечают, что модернизация повысила интерес к учреждению со стороны жителей села. Новых читателей привлекает не только обновленная обстановка, но и организация пространства, а также новые книги.

«Не верится, что у нас в Ловозере такое может быть! Хочется чаще приходить сюда и больше проводить здесь свободного времени», – поделилась впечатлениями жительница села, пенсионерка Надежда Ивановна.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на обновление Ловозерская библиотека получила 5 млн рублей из федерального бюджета и 1,35 млн рублей – из местного. В 2021 году в Мурманской области планируется создать ещё две модельные библиотеки – в Североморске и Оленегорске.