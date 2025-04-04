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Мурманская область. Арктика (16+)04.04.25 18:00

Не верьте стереотипам: россиянки предпочитают отечественные сериалы, а не турецкие страсти

Отечественные сериалы у россиянок в 2,5 раза популярнее турецких. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» и РИАН по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активных граждан из всех округов страны.

Движение «Ветераны России» выступило с предложением запретить показ турецких сериалов на территории нашей страны. По мнению активистов, турецкие сериалы создают у женщин нереалистичные ожидания от мужчин, что, в свою очередь, приводит к снижению интереса россиянок к своим соотечественникам. Однако, судя по результатам опроса «SuperJob», ветераны переоценивают степень влияния турецких сериалов на запросы россиянок: наши соотечественницы предпочитают продукцию отечественного кинопрома.

4 из 10 россиян любят смотреть отечественные сериалы. Каждый третий выбирает американские. Британские и турецкие сериалы интересуют лишь по 9% опрошенных, а южнокорейские — 7%. 3% с удовольствием смотрят японские сериалы, и лишь 1 из 100 — бразильские.

Среди прочих предпочтений респонденты называли китайские, испанские, канадские и скандинавские сериалы. Каждый пятый опрошенный (21%) не смотрит сериалы вовсе.

Мужчины чаще женщин предпочитают американский кинематограф (37% против 28% соответственно). Женщины же чаще смотрят турецкие (16% против 2% среди мужчин) и южнокорейские многосерийники (9% против 4%).

Чем старше респонденты, тем чаще они отдают предпочтение российским сериалам: среди молодёжи до 35 лет их смотрят 35%, а среди граждан старше 45 лет — уже 49%. С кинопродукцией других стран всё наоборот: молодежь выбирает её чаще, чем те, кто старше.

Время проведения опроса: 26—31 марта 2025 года.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

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