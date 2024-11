Не время для «красных флагов»: итоги 2024 года на рынке труда – «SuperJob»

2024 год на рынке труда: компании адаптируются к ситуации кадрового голода, ищут новые резервы за счет снятия барьеров в найме, конкуренцию за кадры пока выигрывает сфера услуг, заработные платы растут быстрее инфляции, набирает обороты тренд на удержание персонала. Итоги уходящего года — в статье сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Предложение рабочей силы не успевает за темпами роста спроса

Спрос на персонал растёт: число вакансий увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом. А если учесть, что в 2023 году число вакансий в 1,5 раза превысило показатели 2022, то получается, что за 2 года вакансий на рынке труда России стало больше в 1,7 раза. Темп прироста количества резюме не покрывает кадровые потребности рынка. Персонала по-прежнему не хватает.

Показатель Прирост, % за 2 года (2024 к 2022) за год (2024 к 2023) Вакансии +73% +10% Резюме +24% +27% Конкурс на вакансию -28% +15%



Кадровый голод усилился, сильнее всего — в промышленности и IT

Острее всего дефицит кадров ощущается в производственных и логистических компаниях, в сфере услуг и IT.

Ощущается ли в компании «кадровый голод» (дефицит кадров)? Да 81% Нет 11% Затрудняюсь ответить 8%



Больше всего нужны квалифицированные рабочие, водители, продавцы и кассиры

Наиболее востребованные в 2024 категории персонала — квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтехники, линейные сотрудники в ритейле, складской персонал и курьеры.

Топ-10 сфер с наиболее высоким спросом на персонал

(в порядке убывания количества вакансий) Топ-3 наиболее востребованных категорий персонала Прирост за год, % Промышленность, производство (больше всего вакансий) Квалифицированные рабочие

Мастера цехов/участков работ

ИТР +19% Строительство, проектирование, недвижимость Квалифицированные рабочие

Водители и машинисты спецтехники

ИТР +17% Ритейл Продавцы-консультанты

Кассиры

Администраторы магазинов +10% Транспорт, логистика, склад, ВЭД Водители грузовых авто

Комплектовщики

Кладовщики +15% IT, интернет, связь, телекоммуникации Программисты

Аналитики/исследователи данных

Product/project-менеджеры +9% Туризм, гостиницы, общественное питание Повара/пекари

Кухонные работники

Обслуживающий персонал гостиниц +20% Службы доставки Курьеры

Водители-курьеры

Сборщики заказов +12% Медицина, фармацевтика Средний и младший медицинский персонал

Врачи-специалисты

Фармацевты/провизоры +17% Услуги, ремонт, сервисное обслуживание Рабочие автосервисов

Рабочие по обслуживанию и ремонту оборудования

Инженеры по обслуживанию и ремонту оборудования +12% Банки, инвестиции, лизинг Менеджеры по продажам/работе с клиентами

Специалисты по взысканию задолженности

Кредитные специалисты +12%



Старение кадров игнорировать не получится

Демографическая ситуация начнет улучшаться только ближе к концу десятилетия. Пока же мы продолжаем наблюдать старение соискательской базы, эту ситуацию невозможно не учитывать в подборе.

Позиция Средний возраст, лет 2022 2023 2024 Инженер по эксплуатации зданий 49 лет 50 лет 52 года Управляющий объектом недвижимости 45 лет 48 лет 50 лет Производитель строительно-монтажных работ 45 лет 45 лет 49 лет Инженер КИПиА 44 года 44 года 46 лет Плотник 43 года 44 года 46 лет Директор магазина 42 года 43 года 45 лет Инженер по качеству 38 лет 41 год 44 года Инженер-проектировщик 38 лет 40 лет 42 года Товаровед 38 лет 40 лет 42 года Торговый представитель 35 лет 38 лет 41 год Кладовщик 39 лет 38 лет 42 года Архитектор 34 года 36 лет 40 лет Дорожный рабочий 37 лет 36 лет 40 лет Администратор магазина 33 года 35 лет 40 лет Кассир 32 года 35 лет 37 лет



Зарплатные предложения работодателей растут: больше всего — в IT, быстрее всего — в строительстве, промышленности и логистике

Темпы прироста в строительстве, промышленности и транспортно-логистической отрасли выше, чем в IT. Однако не нужно обольщаться: сыграл эффект высокой базы. Например, у программиста Java средняя зарплата за год выросла на 20 тысяч рублей — с 300 до 320 тысяч — это +7% по отношению к 2023, у монтажника систем вентиляции средняя рыночная зарплата за год выросла также на 20 тысяч рублей — со 100 до 120 тысяч — а это уже +20% по отношению к показателю прошлого года.

Динамика средних рыночных зарплатных предложений работодателей в Москве за год Ноябрь 2024 к ноябрю 2023 ИТР в строительстве +12,5% Квалифицированные рабочие в промышленности +12,3% ИТР в промышленности +12,2% Транспорт, логистика, склад +12,0% Информационные технологии +11,9% Кадры +11,7% Ритейл +10,8% Квалифицированные рабочие в строительстве +10,5% Маркетинг, реклама, PR +10,5% Банковское дело +9,8% Медицинский персонал +9,7%



Задержек зарплат и сокращений нет

91% компаний не проводит сокращения штата. 98% работодателей платят зарплаты вовремя.

Проводятся ли в вашей компании сокращения сотрудников? Да, массовые сокращения 0% Да, небольшие сокращения в целях оптимизации численности 4% Не проводятся, но планируются массовые сокращения 1% Не проводятся, но планируются небольшие сокращения 3% Нет 91% Затрудняюсь ответить 1%

Задерживали ли на вашем предприятии зарплату сотрудникам за последний месяц? Да 2% Нет 98%



Промышленность — лидер по количеству вакансий

Предложений работы в промышленной сфере больше на 19% к уровню прошлого года. Производственная отрасль — вторая по темпам прироста спроса на персонал в 2024 году после HoReCa. Учитывая, что в прошлом году прирост вакансий составил более 120%, получается, что за 2 года число вакансий в промышленности увеличилось в 2,5 раза.

Топ-5 сегментов промышленной отрасли с наиболее высоким спросом на персонал

(в порядке убывания количества вакансий) Пищевая промышленность Машиностроение, станкостроение, производство промышленного оборудования Производство металлических изделий и металлообработка Приборостроение Радиотехническая и электронная промышленность



Самые востребованные инженерно-технические работники — технологи производств. Заработные платы ИТР в Москве выросли за год на 12,2%, квалифицированных рабочих — на 12,3%. А по некоторым рабочим профессиям рост зарплат составил более 17% за год.

Топ-3 наиболее востребованных позиций Заработная плата в Москве, Net (на руки, после уплаты налогов), fix (без учета бонусов, дополнительных льгот и компенсаций), рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная ИТР Инженер-конструктор 140000 300000 +17% Инженер-технолог 125000 280000 +4% Инженер-механик 110000 230000 +10% Квалифицированные рабочие Слесарь-ремонтник 85000 175000 +13% Токарь-расточник 110000 220000 +10% Фрезеровщик 100000 210000 +11% Топ-3 наиболее востребованных позиций Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, fix, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная ИТР Инженер-конструктор 115000 250000 +15% Инженер-технолог 105000 230000 +5% Инженер-механик 90000 190000 +13% Квалифицированные рабочие Слесарь-ремонтник 80000 170000 +14% Токарь-расточник 100000 210000 +11% Фрезеровщик 95000 200000 +19%



По нашим прогнозам, дефицит кадров в промышленности в следующем году усилится, рост заработных плат в номинальном выражении будет выше инфляции. Предприятия будут прилагать максимальные усилия для привлечения и удержания квалифицированных рабочих и инженеров. В новом году производственники будут еще больше внимания уделять молодежи: профориентации школьников, сотрудничеству с колледжами и вузами, адаптации молодых специалистов.



В строительстве зарплаты рабочих растут быстрее зарплат инженеров

В строительстве за год вакансий стало больше на 17%, за 2 года объем предложения работы в отрасли вырос в 1,5 раза.

Топ-5 сегментов сферы «Строительство, проектирование, недвижимость» с наиболее высоким спросом на персонал (в порядке убывания количества вакансий) Строительно-монтажные работы Электроснабжение Эксплуатация зданий Благоустройство, ЖКХ Транспортные системы



Темп прироста зарплатных предложений работодателей для ИТР в строительстве — наиболее высокий (+12,5% за год). Зарплаты квалифицированных рабочих выросли на 10,5%, а по отдельным позициям — до +25%!

Топ-3 наиболее востребованных позиций Заработная плата в Москве, Net, fix, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная ИТР Инженер ПТО 140000 300000 +8% Инженер-конструктор 145000 300000 +12% Инженер-проектировщик ОВиК 140000 240000 +17% Квалифицированные рабочие Электромонтажник 100000 200000 +5% Монтажник систем вентиляции и кондиционирования 120000 220000 +20% Электрогазосварщик 115000 250000 +10% Топ-3 наиболее востребованных позиций Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, fix, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная ИТР Инженер ПТО 115000 250000 +5% Инженер-конструктор 120000 250000 +9% Инженер-проектировщик ОВиК 115000 190000 +15% Квалифицированные рабочие Электромонтажник 95000 190000 +9% Монтажник систем вентиляции и кондиционирования 110000 210000 +22% Электрогазосварщик 110000 240000 +16%



Строительная отрасль активно работает над автоматизацией операций и технологий, однако это процесс небыстрый, поэтому в ближайшей перспективе ситуация с дефицитом персонала сохранится и мы продолжим наблюдать конкуренцию за рабочую силу между производственниками, строителями и сферой услуг. Пока перевес на стороне последних — во многом из-за возможности использовать труд самозанятых.



Ритейл: покупатели по-прежнему предпочитают оплачивать покупки у кассиров, а не на терминалах самообслуживания

Вакансий в ритейле за год стало больше на 10%, прирост за 2 года составил 36%.

Топ-5 сегментов розничной торговли с наиболее высоким спросом на персонал

(в порядке убывания количества вакансий) Продукты питания Одежда, обувь Напитки, алкоголь Электроника, средства связи, бытовая техника Строительно-отделочные материалы



Зарплатные предложения вакансий в ритейле за год показали рост на 10,8%.

Топ-3 наиболее востребованных позиций Заработная плата в Москве, Net, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Продавец-консультант 70000 110000 +8% Кассир 70000 100000 +8% Администратор магазина 85000 150000 +6% Топ-3 наиболее востребованных позиций Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Продавец-консультант 57000 90000 +8% Кассир 57000 80000 +14% Администратор магазина 70000 125000 +8%



Крупные сетевые ритейлеры уже не первый год стремятся максимально автоматизировать торговлю, чтобы в том числе сократить издержки на персонал. Сети продолжат разрабатывать и тестировать технологии оплаты, не требующие обслуживания человеком. Пока, впрочем, покупатели чаще предпочитают оплачивать покупки у кассира, а не на терминале самообслуживания. А значит, массовых открытий магазинов без персонала в ближайшей время мы не увидим. Основным фактором развития отрасли будет по-прежнему e-commerce.



Зарплаты водителей 250000+ — уже норма

Вакансий в транспортно-логистической отрасли за год стало больше на 15%. За 2 года прирост составил 55%.

Топ-3 сегментов транспортно-логистической отрасли с наиболее высоким спросом на персонал

(в порядке убывания количества вакансий) Автомобильные грузоперевозки Складское хозяйство Железнодорожные перевозки



Зарплатные предложения работодателей за год выросли на 12%. Зарплаты водителей большегрузных авто от 200—250 тысяч рублей уже стали нормой.

Топ-3 наиболее востребованных позиций Заработная плата в Москве, Net, fix, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Водитель большегрузного транспорта (от 10 тонн) 170000 280000 +13% Комплектовщик 80000 130000 +7% Водитель погрузчика 95000 130000 +18% Топ-3 наиболее востребованных позиций Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, fix, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Водитель большегрузного транспорта (от 10 тонн) 130000 230000 +8% Комплектовщик 65000 110000 +5% Водитель погрузчика 78000 110000 +16%



IT не нужны «джуны» и выпускники курсов

Количество вакансий в IT-сфере за год выросло на 9%, за 2 года спрос на кадры увеличился на 20%.



В IT-сфере наиболее востребованы программисты, в топ-5 языков разработки входят Java, Python, C++, PHP, C#. На втором месте по востребованности после программистов (с большим отрывом) — аналитики и исследователи данных, на третьем — product- и project-менеджеры.



Работодатели в IT все больше ориентированы на практический опыт. Преимущество — у выпускников и студентов топовых вузов, они выходят из альма-матер с солидным портфолио проектов. Рынок труда пресытился выпускниками интернет-курсов без практического опыта работы: последние 2 года зарплаты junior-специалистов практически не растут, а по отдельным позициям есть отрицательная динамика.

Требования к опыту работы Кол-во вакансий Без опыта/опыт менее 1 года 6% 1—3 года 43% 3—6 лет 46% Более 6 лет 5%



Зарплатные предложения работодателей в IT за год выросли на 11,9%.

Топ наиболее востребованных позиций Заработная плата в Москве, Net, fix, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Программист Java 320000 600000 +7% Программист Python 280000 550000 +4% Программист C++ 280000 650000 +12% Data Scientist 270000 500000 +8% Product-менеджер 300000 500000 +3% Топ наиболее востребованных позиций Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, fix, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Программист Java 270000 500000 +8% Программист Python 240000 460000 +4% Программист C++ 240000 550000 +14% Data Scientist 230000 420000 +10% Product-менеджер 250000 420000 +4%



Доля вакансий на удаленке в сегменте «ИТ, интернет, связь, телекоммуникации» в целом по РФ составляет 25—27%.

Дата Доля вакансий на удаленке от общего числа вакансий в сегменте «ИТ, интернет, телекоммуникации, связь», % Октябрь 2024 25—27% Октябрь 2023 32—35% Октябрь 2021 18—22% Октябрь 2020 35—38% Октябрь 2019 7—10%



Информационная безопасность: спрос на персонал вырос в 1,5 раза

Многочисленные угрозы в сфере кибербезопасности заставляют государственные компании и частный бизнес уделять повышенное внимание защите информации. Заработные платы в сфере информационной безопасности за год выросли на 12%.

Топ-3 сегментов отраслей с наиболее высоким спросом на специалистов по защите информации

(в порядке убывания количества вакансий) Информационные технологии, интернет, связь, телекоммуникации Банки, финансы Услуги В2В Топ-3 наиболее востребованных позиций Заработная плата в Москве, Net, fix, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Директор по информационной безопасности 450000 1000000 +13% Руководитель отдела информационной безопасности 330000 600000 +6% Специалист по информационной безопасности 210000 350000 +17%

Топ-3 наиболее востребованных позиций Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, fix, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Директор по информационной безопасности 420000 950000 +11% Руководитель отдела информационной безопасности 290000 530000 +4% Специалист по информационной безопасности 180000 290000 +20%



Искусственные интеллект и машинное обучение — хайп впереди прогресса

Количество вакансий для специалистов со знанием нейросетей/принципов машинного обучения на SuperJob за последний год выросло в 3 раза.



Судя по вакансиям, наиболее активно работу с использованием искусственного интеллекта ведут крупные IT- и телекоммуникационные компании, банки, сетевой ритейл. Как следствие, IT-специалисты, владеющие навыками работы с использованием искусственного интеллекта, очень востребованы и зарабатывают больше.



Опыт работы/обучения ИИ чаще всего требуется от:

● Программистов (больше всего вакансий для специалистов по ИИ),

● Аналитиков и исследователей данных,

● Product/project-менеджеров и руководителей IT-проектов.

Позиция Заработная плата в Москве, Net, fix, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Программист PHP с опытом машинного обучения 370000

(медиана по рынку труда — 280000) 550000 +6% Data Scientist с опытом машинного обучения 300000

(медиана по рынку труда — 270000) 500000 +11% Позиция Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, fix, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Программист PHP с опытом машинного обучения 310000(медиана по рынку труда — 240000) 460000 +7% Data Scientist с опытом машинного обучения 250000(медиана по рынку труда — 230000) 420000 +9%



Пока IT-гиганты заняты машинным обучением, интернет наводнили тексты, картинки, видео и фейки, сгенерированные нейросетями. Работодатели решили, что нет смысла платить больше тем же маркетологам и дизайнерам, раз за них работает искусственный интеллект: средние зарплатные предложения для них ниже, чем для специалистов, работающих без использования нейросетей. Работодатели уверены, что использование нейронных сетей снижает временные затраты на рутинные операции, а потому не готовы платить больше.



HoReCa — максимальный темп прироста спроса на персонал за год

HoReCa — сфера с наибольшим темпом прироста спроса на персонал за год (+20%). За 2 года вакансий стало больше на 63%.

Топ-3 наиболее востребованных позиций Заработная плата в Москве, Net, fix, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Повар-универсал 80000 150000 +14% Пекарь 70000 150000 +17% Горничная 70000 120000 +17% Топ-3 наиболее востребованных позиций Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, fix, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Повар-универсал 75000 140000 +15% Пекарь 65000 140000 +18% Горничная 65000 110000 +18%



В HoReCa лучших результатов в привлечении и удержании персонала будут добиваться компании, которые делают ставку на обучение новичков. В сфере, где имидж и уровень клиентского сервиса — один из наиболее важных конкурентных факторов, именно обучение, корпоративная культура и перспективы роста способствуют формированию команды и повышению лояльности.



Службы доставки перешли на непрерывный подбор

Количество вакансий служб доставки за год выросло на 12%. Службы доставки в ситуации кадрового голода оказались раньше (вспомним нехватку курьеров в ковид) и адаптировались к ситуации быстрее, сделав ставку на непрерывность HR-процессов и цифровизацию: автоматизировали поиск и подбор, берут практически всех откликнувшихся, автоматизировали обучение, реально автоматизировали кадровый документооборот.

Топ-3 наиболее востребованных позиций Заработная плата в Москве, Net, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Курьер пеший/на самокате/велосипеде 80000 140000 +14% Водитель-курьер 110000 220000 +10% Сборщик заказов 70000 120000 +17% Топ-3 наиболее востребованных позиций Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Курьер пеший/на самокате/велосипеде 65000 115000 +14% Водитель-курьер 90000 180000 +13% Сборщик заказов 57000 100000 +14%



В течение следующего года мы будем наблюдать стабильно большое число вакансий для курьеров, возможен прирост в 10—15% за счет развития e-commerce и дальнейшего продвижения в регионы. Через сито подбора пройдут все более или менее подходящие кандидаты. Отрасль имеет резервы для конкуренции зарплатами с промышленной и строительной отраслями: этому способствует режим самозанятости, благодаря которому сервисы доставки экономят на налогах.



Коммерческая медицина: врачи всегда в топе вакансий с высокими зарплатами

В медицинской сфере вакансий за год стало на 17% больше. Прирост за 2 года — 23%.

Топ-5 наиболее востребованных специализаций врачебных среднего медицинского персонала Врач-терапевт Медицинская сестра процедурной Врач ультразвуковой диагностики Медицинская сестра перевязочной Врач-невролог Рентгенолаборант Врач-педиатр Фельдшер Врач травматолог-ортопед Акушер



Зарплатные предложения для медперсонала в коммерческой медицине выросли на 9,7% за год. Более высокими темпами росли заработные платы высшего персонала — в хирургии, среднего медицинского персонала — в сфере ухода за больными (медицинских сестер и санитаров палат, перевязочных).

Топ-3 наиболее востребованных позиций Заработная плата в Москве, Net, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Высший медицинский персонал Врач-терапевт 140000 350000 +8% Врач ультразвуковой диагностики 160000 300000 +7% Врач-невролог 150000 350000 +7% Средний медицинский персонал Медицинская сестра процедурной 80000 150000 +7% Медицинская сестра перевязочной 75000 90000 +15% Рентгенолаборант 90000 130000 +13% Топ-3 наиболее востребованных позиций Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Высший медицинский персонал Врач-терапевт 120000 300000 +9% Врач ультразвуковой диагностики 140000 260000 +8% Врач-невролог 130000 300000 +8% Средний медицинский персонал Медицинская сестра процедурной 75000 140000 +7% Медицинская сестра перевязочной 70000 80000 +17% Рентгенолаборант 80000 120000 +7%



Проблема нехватки медицинских кадров носит системный характер. Пандемия COVID-19 только усугубила ситуацию: мегаполисы оттянули медперсонал из регионов. Государство и частный бизнес продолжат конкурировать за медицинские кадры.



Аптечный ритейл: несмотря на развитие e-commerce, люди по-прежнему нужны

В розничном аптечном бизнесе ощущается дефицит персонала. Молодежь, получившая фармацевтическое образование, предпочитает работу у фармдистрибьютеров, а не за первым столом. А между тем в связи с расширением розничной сети в регионы спрос на кадры в аптечном ритейле стабильно высокий. Сети конкурируют за персонал.

Топ-3 наиболее востребованных позиций Заработная плата в Москве, Net, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Фармацевт 90000 140000 +6% Провизор 90000 150000 +13% Заведующий аптекой 150000 250000 +7% Топ-3 наиболее востребованных позиций Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Фармацевт 75000 115000 +7% Провизор 75000 125000 +15% Заведующий аптекой 140000 230000 +8%



В аптечном ритейле мы наблюдаем миграцию персонала между сетями. Сегмент e-commerce продолжает завоевывать рынок, но люди по-прежнему нужны, а потому в течение следующего года мы будем наблюдать стабильно высокий уровень спроса на персонал аптек.



Услуги, ремонт, сервисное обслуживание

Количество вакансий в сфере сервисного обслуживания за год выросло на 12%. Компании, обеспечивающие монтаж, наладку и ремонт производственных мощностей, испытывают те же трудности на рынке труда, что и промышленные предприятия, плюс в последние годы специалистам приходится переучиваться на обслуживание оборудования, изготовленного азиатскими поставщиками.



Автомобильные сервисные центры давно испытывают дефицит кадров, связанный с низким желанием выпускников профильных колледжей работать по специальности и невысоким уровнем их подготовки. Автосервисам приходится конкурировать за персонал с сервисами доставки и логистической сферой. Заработные платы в автосервисах, курьерских службах и на складах примерно одного уровня, а вот сложность работы и уровень ответственности не сравнимы.

Топ-3 наиболее востребованных позиций Заработная плата в Москве, Net, fix, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Инженер по ремонту оборудования 110000 200000 +5% Мастер по ремонту оборудования 95000 160000 +6% Автослесарь 105000 180000 +5% Топ-3 наиболее востребованных позиций Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, fix, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Инженер по ремонту оборудования 90000 165000 +6% Мастер по ремонту оборудования 90000 150000 +13% Автослесарь 100000 170000 +11%



Развитие сферы сервисного обслуживания и ремонта обусловлено сменой экономического курса, развитием промышленности и переориентацией на азиатских производителей оборудования и техники. Рост спроса на квалифицированных рабочих и ИТР, ремонтников и наладчиков усилится.



Финансовая отрасль демонстрирует чудеса адаптации

Спрос на персонал в банковской отрасли за год вырос на 12%. Финансовая сфера адаптировалась к новой экономической реальности. Кредитные организации делают ставку на оперативное реагирование и гибкость.

Топ-3 наиболее востребованных позиций Заработная плата в Москве, Net, fix+%, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Менеджер по продажам 150000 350000 +15% Менеджер по розничному кредитованию 100000 250000 +11% Специалист по взысканию задолженности 110000 250000 +10% Топ-3 наиболее в остребованных позиций Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, fix+%, рублей в месяц Прирост за год,% средняя (медиана) максимальная Менеджер по продажам 125000 290000 +14% Менеджер по розничному кредитованию 80000 205000 +7% Специалист по взысканию задолженности 90000 205000 +13%



Финансовая отрасль будет и дальше развивать персонализацию своих предложений и геймификацию банковских сервисов. Клиентский сервис и кол-центры в массовом сегменте будут вытесняться искусственным интеллектом. Живое человеческое обслуживание, скорее всего, станет привилегией и останется только в сегменте Private Banking.

Не время для «красных флагов»

Рынок труда становится более цивилизованным: работодатели отказываются от спорных методик интервьюирования, гендерных предпочтений и предпочтений к социальному статусу кандидатов, чаще нанимают выпускников вузов без опыта работы, кандидатов пенсионного возраста, особенно это касается квалифицированных рабочих и инженеров в производстве и строительстве, рекрутеры стали более лояльно относиться к соискателям, часто меняющим работу. Соискатели же, в свою очередь, отказываются работать по «серым» или «черным» схемам. HR-менеджмент и подход к удержанию становится все более человеконцентричным. Работники — главная ценность в любой организации.

Время проведения опроса: 1—18 ноября 2024 года.