Не время для «красных флагов»: итоги 2024 года на рынке труда – «SuperJob»
2024 год на рынке труда: компании адаптируются к ситуации кадрового голода, ищут новые резервы за счет снятия барьеров в найме, конкуренцию за кадры пока выигрывает сфера услуг, заработные платы растут быстрее инфляции, набирает обороты тренд на удержание персонала. Итоги уходящего года — в статье сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».
Предложение рабочей силы не успевает за темпами роста спроса
Спрос на персонал растёт: число вакансий увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом. А если учесть, что в 2023 году число вакансий в 1,5 раза превысило показатели 2022, то получается, что за 2 года вакансий на рынке труда России стало больше в 1,7 раза. Темп прироста количества резюме не покрывает кадровые потребности рынка. Персонала по-прежнему не хватает.
|
Показатель
|
Прирост, %
|
за 2 года (2024 к 2022)
|
за год (2024 к 2023)
|
Вакансии
|
+73%
|
+10%
|
Резюме
|
+24%
|
+27%
|
Конкурс на вакансию
|
-28%
|
+15%
Кадровый голод усилился, сильнее всего — в промышленности и IT
Острее всего дефицит кадров ощущается в производственных и логистических компаниях, в сфере услуг и IT.
|
Ощущается ли в компании «кадровый голод» (дефицит кадров)?
|
Да
|
81%
|
Нет
|
11%
|
Затрудняюсь ответить
|
8%
Больше всего нужны квалифицированные рабочие, водители, продавцы и кассиры
Наиболее востребованные в 2024 категории персонала — квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтехники, линейные сотрудники в ритейле, складской персонал и курьеры.
|
Топ-10 сфер с наиболее высоким
спросом на персонал
|
Топ-3 наиболее востребованных
категорий персонала
|
Прирост
за год, %
|
Промышленность, производство (больше всего вакансий)
|
Квалифицированные рабочие
|
+19%
|
Строительство, проектирование, недвижимость
|
Квалифицированные рабочие
|
+17%
|
Ритейл
|
Продавцы-консультанты
|
+10%
|
Транспорт, логистика, склад, ВЭД
|
Водители грузовых авто
|
+15%
|
IT, интернет, связь, телекоммуникации
|
Программисты
|
+9%
|
Туризм, гостиницы, общественное питание
|
Повара/пекари
|
+20%
|
Службы доставки
|
Курьеры
|
+12%
|
Медицина, фармацевтика
|
Средний и младший медицинский персонал
|
+17%
|
Услуги, ремонт, сервисное обслуживание
|
Рабочие автосервисов
|
+12%
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
Менеджеры по продажам/работе с клиентами
|
+12%
Старение кадров игнорировать не получится
Демографическая ситуация начнет улучшаться только ближе к концу десятилетия. Пока же мы продолжаем наблюдать старение соискательской базы, эту ситуацию невозможно не учитывать в подборе.
|
Позиция
|
Средний возраст, лет
|
2022
|
2023
|
2024
|
Инженер по эксплуатации зданий
|
49 лет
|
50 лет
|
52 года
|
Управляющий объектом недвижимости
|
45 лет
|
48 лет
|
50 лет
|
Производитель строительно-монтажных работ
|
45 лет
|
45 лет
|
49 лет
|
Инженер КИПиА
|
44 года
|
44 года
|
46 лет
|
Плотник
|
43 года
|
44 года
|
46 лет
|
Директор магазина
|
42 года
|
43 года
|
45 лет
|
Инженер по качеству
|
38 лет
|
41 год
|
44 года
|
Инженер-проектировщик
|
38 лет
|
40 лет
|
42 года
|
Товаровед
|
38 лет
|
40 лет
|
42 года
|
Торговый представитель
|
35 лет
|
38 лет
|
41 год
|
Кладовщик
|
39 лет
|
38 лет
|
42 года
|
Архитектор
|
34 года
|
36 лет
|
40 лет
|
Дорожный рабочий
|
37 лет
|
36 лет
|
40 лет
|
Администратор магазина
|
33 года
|
35 лет
|
40 лет
|
Кассир
|
32 года
|
35 лет
|
37 лет
Зарплатные предложения работодателей растут: больше всего — в IT, быстрее всего — в строительстве, промышленности и логистике
Темпы прироста в строительстве, промышленности и транспортно-логистической отрасли выше, чем в IT. Однако не нужно обольщаться: сыграл эффект высокой базы. Например, у программиста Java средняя зарплата за год выросла на 20 тысяч рублей — с 300 до 320 тысяч — это +7% по отношению к 2023, у монтажника систем вентиляции средняя рыночная зарплата за год выросла также на 20 тысяч рублей — со 100 до 120 тысяч — а это уже +20% по отношению к показателю прошлого года.
|
Динамика средних рыночных зарплатных предложений
работодателей в Москве за год
|
Ноябрь 2024
к ноябрю 2023
|
ИТР в строительстве
|
+12,5%
|
Квалифицированные рабочие в промышленности
|
+12,3%
|
ИТР в промышленности
|
+12,2%
|
Транспорт, логистика, склад
|
+12,0%
|
Информационные технологии
|
+11,9%
|
Кадры
|
+11,7%
|
Ритейл
|
+10,8%
|
Квалифицированные рабочие в строительстве
|
+10,5%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
+10,5%
|
Банковское дело
|
+9,8%
|
Медицинский персонал
|
+9,7%
Задержек зарплат и сокращений нет
91% компаний не проводит сокращения штата. 98% работодателей платят зарплаты вовремя.
|
Проводятся ли в вашей компании сокращения сотрудников?
|
Да, массовые сокращения
|
0%
|
Да, небольшие сокращения в целях оптимизации численности
|
4%
|
Не проводятся, но планируются массовые сокращения
|
1%
|
Не проводятся, но планируются небольшие сокращения
|
3%
|
Нет
|
91%
|
Затрудняюсь ответить
|
1%
|
Задерживали ли на вашем предприятии зарплату сотрудникам за последний месяц?
|
Да
|
2%
|
Нет
|
98%
Промышленность — лидер по количеству вакансий
Предложений работы в промышленной сфере больше на 19% к уровню прошлого года. Производственная отрасль — вторая по темпам прироста спроса на персонал в 2024 году после HoReCa. Учитывая, что в прошлом году прирост вакансий составил более 120%, получается, что за 2 года число вакансий в промышленности увеличилось в 2,5 раза.
|
Топ-5 сегментов промышленной отрасли с наиболее высоким спросом на персонал
|
Пищевая промышленность
|
Машиностроение, станкостроение, производство промышленного оборудования
|
Производство металлических изделий и металлообработка
|
Приборостроение
|
Радиотехническая и электронная промышленность
Самые востребованные инженерно-технические работники — технологи производств. Заработные платы ИТР в Москве выросли за год на 12,2%, квалифицированных рабочих — на 12,3%. А по некоторым рабочим профессиям рост зарплат составил более 17% за год.
|
Топ-3 наиболее
востребованных позиций
|
Заработная плата в Москве, Net (на руки, после уплаты налогов),
fix (без учета бонусов, дополнительных льгот
и компенсаций), рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
ИТР
|
Инженер-конструктор
|
140000
|
300000
|
+17%
|
Инженер-технолог
|
125000
|
280000
|
+4%
|
Инженер-механик
|
110000
|
230000
|
+10%
|
Квалифицированные рабочие
|
Слесарь-ремонтник
|
85000
|
175000
|
+13%
|
Токарь-расточник
|
110000
|
220000
|
+10%
|
Фрезеровщик
|
100000
|
210000
|
+11%
|
Топ-3 наиболее
востребованных позиций
|
Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, fix,
рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
ИТР
|
Инженер-конструктор
|
115000
|
250000
|
+15%
|
Инженер-технолог
|
105000
|
230000
|
+5%
|
Инженер-механик
|
90000
|
190000
|
+13%
|
Квалифицированные рабочие
|
Слесарь-ремонтник
|
80000
|
170000
|
+14%
|
Токарь-расточник
|
100000
|
210000
|
+11%
|
Фрезеровщик
|
95000
|
200000
|
+19%
По нашим прогнозам, дефицит кадров в промышленности в следующем году усилится, рост заработных плат в номинальном выражении будет выше инфляции. Предприятия будут прилагать максимальные усилия для привлечения и удержания квалифицированных рабочих и инженеров. В новом году производственники будут еще больше внимания уделять молодежи: профориентации школьников, сотрудничеству с колледжами и вузами, адаптации молодых специалистов.
В строительстве зарплаты рабочих растут быстрее зарплат инженеров
В строительстве за год вакансий стало больше на 17%, за 2 года объем предложения работы в отрасли вырос в 1,5 раза.
|
Топ-5 сегментов сферы «Строительство, проектирование, недвижимость»
с наиболее высоким спросом на персонал (в порядке убывания количества вакансий)
|
Строительно-монтажные работы
|
Электроснабжение
|
Эксплуатация зданий
|
Благоустройство, ЖКХ
|
Транспортные системы
Темп прироста зарплатных предложений работодателей для ИТР в строительстве — наиболее высокий (+12,5% за год). Зарплаты квалифицированных рабочих выросли на 10,5%, а по отдельным позициям — до +25%!
|
Топ-3 наиболее востребованных позиций
|
Заработная плата в Москве, Net, fix,
рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
ИТР
|
Инженер ПТО
|
140000
|
300000
|
+8%
|
Инженер-конструктор
|
145000
|
300000
|
+12%
|
Инженер-проектировщик ОВиК
|
140000
|
240000
|
+17%
|
Квалифицированные рабочие
|
Электромонтажник
|
100000
|
200000
|
+5%
|
Монтажник систем вентиляции и кондиционирования
|
120000
|
220000
|
+20%
|
Электрогазосварщик
|
115000
|
250000
|
+10%
|
Топ-3 наиболее востребованных позиций
|
Заработная плата в Санкт-Петербурге,
Net, fix, рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
ИТР
|
Инженер ПТО
|
115000
|
250000
|
+5%
|
Инженер-конструктор
|
120000
|
250000
|
+9%
|
Инженер-проектировщик ОВиК
|
115000
|
190000
|
+15%
|
Квалифицированные рабочие
|
Электромонтажник
|
95000
|
190000
|
+9%
|
Монтажник систем вентиляции и кондиционирования
|
110000
|
210000
|
+22%
|
Электрогазосварщик
|
110000
|
240000
|
+16%
Строительная отрасль активно работает над автоматизацией операций и технологий, однако это процесс небыстрый, поэтому в ближайшей перспективе ситуация с дефицитом персонала сохранится и мы продолжим наблюдать конкуренцию за рабочую силу между производственниками, строителями и сферой услуг. Пока перевес на стороне последних — во многом из-за возможности использовать труд самозанятых.
Ритейл: покупатели по-прежнему предпочитают оплачивать покупки у кассиров, а не на терминалах самообслуживания
Вакансий в ритейле за год стало больше на 10%, прирост за 2 года составил 36%.
|
Топ-5 сегментов розничной торговли с наиболее высоким спросом на персонал
|
Продукты питания
|
Одежда, обувь
|
Напитки, алкоголь
|
Электроника, средства связи, бытовая техника
|
Строительно-отделочные материалы
Зарплатные предложения вакансий в ритейле за год показали рост на 10,8%.
|
Топ-3 наиболее востребованных позиций
|
Заработная плата в Москве, Net,
рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Продавец-консультант
|
70000
|
110000
|
+8%
|
Кассир
|
70000
|
100000
|
+8%
|
Администратор магазина
|
85000
|
150000
|
+6%
|
Топ-3 наиболее востребованных позиций
|
Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Продавец-консультант
|
57000
|
90000
|
+8%
|
Кассир
|
57000
|
80000
|
+14%
|
Администратор магазина
|
70000
|
125000
|
+8%
Крупные сетевые ритейлеры уже не первый год стремятся максимально автоматизировать торговлю, чтобы в том числе сократить издержки на персонал. Сети продолжат разрабатывать и тестировать технологии оплаты, не требующие обслуживания человеком. Пока, впрочем, покупатели чаще предпочитают оплачивать покупки у кассира, а не на терминале самообслуживания. А значит, массовых открытий магазинов без персонала в ближайшей время мы не увидим. Основным фактором развития отрасли будет по-прежнему e-commerce.
Зарплаты водителей 250000+ — уже норма
Вакансий в транспортно-логистической отрасли за год стало больше на 15%. За 2 года прирост составил 55%.
|
Топ-3 сегментов транспортно-логистической отрасли с наиболее высоким спросом на персонал
|
Автомобильные грузоперевозки
|
Складское хозяйство
|
Железнодорожные перевозки
Зарплатные предложения работодателей за год выросли на 12%. Зарплаты водителей большегрузных авто от 200—250 тысяч рублей уже стали нормой.
|
Топ-3 наиболее востребованных позиций
|
Заработная плата в Москве, Net, fix, рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Водитель большегрузного транспорта
(от 10 тонн)
|
170000
|
280000
|
+13%
|
Комплектовщик
|
80000
|
130000
|
+7%
|
Водитель погрузчика
|
95000
|
130000
|
+18%
|
Топ-3 наиболее востребованных позиций
|
Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, fix, рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Водитель большегрузного транспорта
(от 10 тонн)
|
130000
|
230000
|
+8%
|
Комплектовщик
|
65000
|
110000
|
+5%
|
Водитель погрузчика
|
78000
|
110000
|
+16%
IT не нужны «джуны» и выпускники курсов
Количество вакансий в IT-сфере за год выросло на 9%, за 2 года спрос на кадры увеличился на 20%.
В IT-сфере наиболее востребованы программисты, в топ-5 языков разработки входят Java, Python, C++, PHP, C#. На втором месте по востребованности после программистов (с большим отрывом) — аналитики и исследователи данных, на третьем — product- и project-менеджеры.
Работодатели в IT все больше ориентированы на практический опыт. Преимущество — у выпускников и студентов топовых вузов, они выходят из альма-матер с солидным портфолио проектов. Рынок труда пресытился выпускниками интернет-курсов без практического опыта работы: последние 2 года зарплаты junior-специалистов практически не растут, а по отдельным позициям есть отрицательная динамика.
|
Требования к опыту работы
|
Кол-во вакансий
|
Без опыта/опыт менее 1 года
|
6%
|
1—3 года
|
43%
|
3—6 лет
|
46%
|
Более 6 лет
|
5%
Зарплатные предложения работодателей в IT за год выросли на 11,9%.
|
Топ наиболее востребованных
позиций
|
Заработная плата в Москве, Net, fix, рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Программист Java
|
320000
|
600000
|
+7%
|
Программист Python
|
280000
|
550000
|
+4%
|
Программист C++
|
280000
|
650000
|
+12%
|
Data Scientist
|
270000
|
500000
|
+8%
|
Product-менеджер
|
300000
|
500000
|
+3%
|
Топ наиболее востребованных
позиций
|
Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, fix, рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Программист Java
|
270000
|
500000
|
+8%
|
Программист Python
|
240000
|
460000
|
+4%
|
Программист C++
|
240000
|
550000
|
+14%
|
Data Scientist
|
230000
|
420000
|
+10%
|
Product-менеджер
|
250000
|
420000
|
+4%
Доля вакансий на удаленке в сегменте «ИТ, интернет, связь, телекоммуникации» в целом по РФ составляет 25—27%.
|
Дата
|
Доля вакансий на удаленке от общего числа вакансий в сегменте «ИТ, интернет, телекоммуникации, связь», %
|
Октябрь 2024
|
25—27%
|
Октябрь 2023
|
32—35%
|
Октябрь 2021
|
18—22%
|
Октябрь 2020
|
35—38%
|
Октябрь 2019
|
7—10%
Информационная безопасность: спрос на персонал вырос в 1,5 раза
Многочисленные угрозы в сфере кибербезопасности заставляют государственные компании и частный бизнес уделять повышенное внимание защите информации. Заработные платы в сфере информационной безопасности за год выросли на 12%.
|
Топ-3 сегментов отраслей с наиболее высоким спросом на специалистов по защите информации
|
Информационные технологии, интернет, связь, телекоммуникации
|
Банки, финансы
|
Услуги В2В
|
Топ-3 наиболее востребованных позиций
|
Заработная плата в Москве, Net, fix,
рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Директор по информационной безопасности
|
450000
|
1000000
|
+13%
|
Руководитель отдела информационной безопасности
|
330000
|
600000
|
+6%
|
Специалист по информационной безопасности
|
210000
|
350000
|
+17%
|
Топ-3 наиболее востребованных позиций
|
Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, fix,
рублей в месяц
|
Прирост за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Директор по информационной безопасности
|
420000
|
950000
|
+11%
|
Руководитель отдела информационной безопасности
|
290000
|
530000
|
+4%
|
Специалист по информационной безопасности
|
180000
|
290000
|
+20%
Искусственные интеллект и машинное обучение — хайп впереди прогресса
Количество вакансий для специалистов со знанием нейросетей/принципов машинного обучения на SuperJob за последний год выросло в 3 раза.
Судя по вакансиям, наиболее активно работу с использованием искусственного интеллекта ведут крупные IT- и телекоммуникационные компании, банки, сетевой ритейл. Как следствие, IT-специалисты, владеющие навыками работы с использованием искусственного интеллекта, очень востребованы и зарабатывают больше.
Опыт работы/обучения ИИ чаще всего требуется от:
● Программистов (больше всего вакансий для специалистов по ИИ),
● Аналитиков и исследователей данных,
● Product/project-менеджеров и руководителей IT-проектов.
|
Позиция
|
Заработная плата в Москве, Net, fix,
рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Программист PHP с опытом
машинного обучения
|
370000
|
550000
|
+6%
|
Data Scientist с опытом
машинного обучения
|
300000
|
500000
|
+11%
|
Позиция
|
Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, fix,
рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Программист PHP с опытом
машинного обучения
|
310000(медиана по рынку труда — 240000)
|
460000
|
+7%
|
Data Scientist с опытом
машинного обучения
|
250000(медиана по рынку труда — 230000)
|
420000
|
+9%
Пока IT-гиганты заняты машинным обучением, интернет наводнили тексты, картинки, видео и фейки, сгенерированные нейросетями. Работодатели решили, что нет смысла платить больше тем же маркетологам и дизайнерам, раз за них работает искусственный интеллект: средние зарплатные предложения для них ниже, чем для специалистов, работающих без использования нейросетей. Работодатели уверены, что использование нейронных сетей снижает временные затраты на рутинные операции, а потому не готовы платить больше.
HoReCa — максимальный темп прироста спроса на персонал за год
HoReCa — сфера с наибольшим темпом прироста спроса на персонал за год (+20%). За 2 года вакансий стало больше на 63%.
|
Топ-3 наиболее
востребованных позиций
|
Заработная плата в Москве, Net, fix,
рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Повар-универсал
|
80000
|
150000
|
+14%
|
Пекарь
|
70000
|
150000
|
+17%
|
Горничная
|
70000
|
120000
|
+17%
|
Топ-3 наиболее востребованных позиций
|
Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, fix, рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Повар-универсал
|
75000
|
140000
|
+15%
|
Пекарь
|
65000
|
140000
|
+18%
|
Горничная
|
65000
|
110000
|
+18%
В HoReCa лучших результатов в привлечении и удержании персонала будут добиваться компании, которые делают ставку на обучение новичков. В сфере, где имидж и уровень клиентского сервиса — один из наиболее важных конкурентных факторов, именно обучение, корпоративная культура и перспективы роста способствуют формированию команды и повышению лояльности.
Службы доставки перешли на непрерывный подбор
Количество вакансий служб доставки за год выросло на 12%. Службы доставки в ситуации кадрового голода оказались раньше (вспомним нехватку курьеров в ковид) и адаптировались к ситуации быстрее, сделав ставку на непрерывность HR-процессов и цифровизацию: автоматизировали поиск и подбор, берут практически всех откликнувшихся, автоматизировали обучение, реально автоматизировали кадровый документооборот.
|
Топ-3 наиболее востребованных позиций
|
Заработная плата в Москве, Net,
рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Курьер пеший/на самокате/велосипеде
|
80000
|
140000
|
+14%
|
Водитель-курьер
|
110000
|
220000
|
+10%
|
Сборщик заказов
|
70000
|
120000
|
+17%
|
Топ-3 наиболее востребованных позиций
|
Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Курьер пеший/на самокате/велосипеде
|
65000
|
115000
|
+14%
|
Водитель-курьер
|
90000
|
180000
|
+13%
|
Сборщик заказов
|
57000
|
100000
|
+14%
В течение следующего года мы будем наблюдать стабильно большое число вакансий для курьеров, возможен прирост в 10—15% за счет развития e-commerce и дальнейшего продвижения в регионы. Через сито подбора пройдут все более или менее подходящие кандидаты. Отрасль имеет резервы для конкуренции зарплатами с промышленной и строительной отраслями: этому способствует режим самозанятости, благодаря которому сервисы доставки экономят на налогах.
Коммерческая медицина: врачи всегда в топе вакансий с высокими зарплатами
В медицинской сфере вакансий за год стало на 17% больше. Прирост за 2 года — 23%.
|
Топ-5 наиболее востребованных специализаций
|
врачебных
|
среднего медицинского персонала
|
Врач-терапевт
|
Медицинская сестра процедурной
|
Врач ультразвуковой диагностики
|
Медицинская сестра перевязочной
|
Врач-невролог
|
Рентгенолаборант
|
Врач-педиатр
|
Фельдшер
|
Врач травматолог-ортопед
|
Акушер
Зарплатные предложения для медперсонала в коммерческой медицине выросли на 9,7% за год. Более высокими темпами росли заработные платы высшего персонала — в хирургии, среднего медицинского персонала — в сфере ухода за больными (медицинских сестер и санитаров палат, перевязочных).
|
Топ-3 наиболее востребованных позиций
|
Заработная плата в Москве, Net,
рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Высший медицинский персонал
|
Врач-терапевт
|
140000
|
350000
|
+8%
|
Врач ультразвуковой диагностики
|
160000
|
300000
|
+7%
|
Врач-невролог
|
150000
|
350000
|
+7%
|
Средний медицинский персонал
|
Медицинская сестра процедурной
|
80000
|
150000
|
+7%
|
Медицинская сестра перевязочной
|
75000
|
90000
|
+15%
|
Рентгенолаборант
|
90000
|
130000
|
+13%
|
Топ-3 наиболее востребованных позиций
|
Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, рублей в месяц
|
Прирост за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Высший медицинский персонал
|
Врач-терапевт
|
120000
|
300000
|
+9%
|
Врач ультразвуковой диагностики
|
140000
|
260000
|
+8%
|
Врач-невролог
|
130000
|
300000
|
+8%
|
Средний медицинский персонал
|
Медицинская сестра процедурной
|
75000
|
140000
|
+7%
|
Медицинская сестра перевязочной
|
70000
|
80000
|
+17%
|
Рентгенолаборант
|
80000
|
120000
|
+7%
Проблема нехватки медицинских кадров носит системный характер. Пандемия COVID-19 только усугубила ситуацию: мегаполисы оттянули медперсонал из регионов. Государство и частный бизнес продолжат конкурировать за медицинские кадры.
Аптечный ритейл: несмотря на развитие e-commerce, люди по-прежнему нужны
В розничном аптечном бизнесе ощущается дефицит персонала. Молодежь, получившая фармацевтическое образование, предпочитает работу у фармдистрибьютеров, а не за первым столом. А между тем в связи с расширением розничной сети в регионы спрос на кадры в аптечном ритейле стабильно высокий. Сети конкурируют за персонал.
|
Топ-3 наиболее востребованных позиций
|
Заработная плата в Москве, Net,
рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Фармацевт
|
90000
|
140000
|
+6%
|
Провизор
|
90000
|
150000
|
+13%
|
Заведующий аптекой
|
150000
|
250000
|
+7%
|
Топ-3 наиболее востребованных позиций
|
Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, рублей в месяц
|
Прирост за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Фармацевт
|
75000
|
115000
|
+7%
|
Провизор
|
75000
|
125000
|
+15%
|
Заведующий аптекой
|
140000
|
230000
|
+8%
В аптечном ритейле мы наблюдаем миграцию персонала между сетями. Сегмент e-commerce продолжает завоевывать рынок, но люди по-прежнему нужны, а потому в течение следующего года мы будем наблюдать стабильно высокий уровень спроса на персонал аптек.
Услуги, ремонт, сервисное обслуживание
Количество вакансий в сфере сервисного обслуживания за год выросло на 12%. Компании, обеспечивающие монтаж, наладку и ремонт производственных мощностей, испытывают те же трудности на рынке труда, что и промышленные предприятия, плюс в последние годы специалистам приходится переучиваться на обслуживание оборудования, изготовленного азиатскими поставщиками.
Автомобильные сервисные центры давно испытывают дефицит кадров, связанный с низким желанием выпускников профильных колледжей работать по специальности и невысоким уровнем их подготовки. Автосервисам приходится конкурировать за персонал с сервисами доставки и логистической сферой. Заработные платы в автосервисах, курьерских службах и на складах примерно одного уровня, а вот сложность работы и уровень ответственности не сравнимы.
|
Топ-3 наиболее востребованных позиций
|
Заработная плата в Москве, Net, fix,
рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Инженер по ремонту оборудования
|
110000
|
200000
|
+5%
|
Мастер по ремонту оборудования
|
95000
|
160000
|
+6%
|
Автослесарь
|
105000
|
180000
|
+5%
|
Топ-3 наиболее востребованных позиций
|
Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, fix, рублей в месяц
|
Прирост за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Инженер по ремонту оборудования
|
90000
|
165000
|
+6%
|
Мастер по ремонту оборудования
|
90000
|
150000
|
+13%
|
Автослесарь
|
100000
|
170000
|
+11%
Развитие сферы сервисного обслуживания и ремонта обусловлено сменой экономического курса, развитием промышленности и переориентацией на азиатских производителей оборудования и техники. Рост спроса на квалифицированных рабочих и ИТР, ремонтников и наладчиков усилится.
Финансовая отрасль демонстрирует чудеса адаптации
Спрос на персонал в банковской отрасли за год вырос на 12%. Финансовая сфера адаптировалась к новой экономической реальности. Кредитные организации делают ставку на оперативное реагирование и гибкость.
|
Топ-3 наиболее
востребованных позиций
|
Заработная плата в Москве, Net, fix+%,
рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Менеджер по продажам
|
150000
|
350000
|
+15%
|
Менеджер по розничному
кредитованию
|
100000
|
250000
|
+11%
|
Специалист по взысканию
задолженности
|
110000
|
250000
|
+10%
|
Топ-3 наиболее в
остребованных позиций
|
Заработная плата в Санкт-Петербурге, Net, fix+%, рублей в месяц
|
Прирост
за год,%
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Менеджер по продажам
|
125000
|
290000
|
+14%
|
Менеджер по розничному
кредитованию
|
80000
|
205000
|
+7%
|
Специалист по взысканию
задолженности
|
90000
|
205000
|
+13%
Финансовая отрасль будет и дальше развивать персонализацию своих предложений и геймификацию банковских сервисов. Клиентский сервис и кол-центры в массовом сегменте будут вытесняться искусственным интеллектом. Живое человеческое обслуживание, скорее всего, станет привилегией и останется только в сегменте Private Banking.
Не время для «красных флагов»
Рынок труда становится более цивилизованным: работодатели отказываются от спорных методик интервьюирования, гендерных предпочтений и предпочтений к социальному статусу кандидатов, чаще нанимают выпускников вузов без опыта работы, кандидатов пенсионного возраста, особенно это касается квалифицированных рабочих и инженеров в производстве и строительстве, рекрутеры стали более лояльно относиться к соискателям, часто меняющим работу. Соискатели же, в свою очередь, отказываются работать по «серым» или «черным» схемам. HR-менеджмент и подход к удержанию становится все более человеконцентричным. Работники — главная ценность в любой организации.
Время проведения опроса: 1—18 ноября 2024 года.